Halkalı-Kapıkule Hattı: Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan kritik kapısı - Son Dakika
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Halkalı-Kapıkule Hattı: Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan kritik kapısı

Halkalı-Kapıkule Hattı: Orta Koridor\'un Avrupa\'ya açılan kritik kapısı
06.06.2026 14:06
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan kritik kapısı olduğunu belirtti. Hattın yıl sonunda hizmete alınmasıyla seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate ineceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'na ilişkin, "Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır." dedi.

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu.

Hafta başında Gürcistan'ın Ahılkelek kentinde düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'ne katıldıklarını belirten Uraloğlu, Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hattın daha etkin ve verimli işletileceğini söyledi.

Bu gelişmenin Orta Koridor'un kapasitesini artıracağını dile getiren Uraloğlu, "Bugün Çerkezköy-Kapıkule hattında gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de bu zincirin Avrupa ucunu, Avrupa halkasını güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demir yolu koridorunda tarihi bir aşamaya tanıklık ettiklerini belirten Uraloğlu, hattın yıl içinde hizmete alınacağını kaydetti.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma alanında hayata geçirilen büyük projeler yalnızca mesafeleri kısaltmaz, ülkelerin kaderini ve bölgelerin geleceğini de şekillendirir. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı da tam olarak bu projelerden biridir. Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Ayrıca Faw Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje kapsamındaki Kalkınma Yolu Projesi'nin de batı ucunda yer almaktadır."

"Yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek"

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 229 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde test sürüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hattın Avrupa Birliği IPA fonlarıyla da desteklendiğini ifade eden Uraloğlu, "Bu proje sadece bir demir yolu hattı değil, Türkiye'yi doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun somut eseridir." dedi.

Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun planlandığını anlatan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfezi inşa ettik. Toplam 353 kilometre ray serimini tamamladık. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak."

Kapıkule Gar Sahası'nda yürütülen çalışmalara da değinen Uraloğlu, yeni düzenlemeler sayesinde uluslararası demir yolu yük taşımacılığında yaşanan tren yoğunluğunun azaltılacağını, gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılacağını vurguladı.

Kapıkule'de Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğinin daha etkin yönetileceğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Böylece Trakya Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere ülkemiz, Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir. 69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmalarımız sürüyor. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bu kesimi de yıl içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolu yatırımlarını devlet politikası haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren projelerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ile Zengezur Koridoru'nu desteklediklerini, Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki demir yolu bağlantısıyla da Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Uraloğlu, gar binasında yetkililerden brifing aldı.

Daha sonra Uraloğlu ve beraberindekiler, Büyükkarıştıran-Çerkezköy hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Türkiye, Halkalı, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halkalı-Kapıkule Hattı: Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan kritik kapısı - Son Dakika

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