Halkevleri Ankara'da yürüdü, İsrail'le tüm ikili anlaşmaların iptalini istedi - Son Dakika
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Halkevleri Ankara'da yürüdü, İsrail'le tüm ikili anlaşmaların iptalini istedi

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Halkevleri Ankara\'da yürüdü, İsrail\'le tüm ikili anlaşmaların iptalini istedi
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Halkevleri, 7 Ekim 2023 saldırılarının 3. yılında Ankara'da Çankaya Belediyesi önünden yürüdü. Açıklamada, İsrail'le ikili anlaşmaların iptali, diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi, NATO'dan çıkma ve askeri üslere el konulması istendi.

(ANKARA) - Halkevleri, Hamas öncülüğündeki silahlı grupların 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıların 3. yılı dolayısıyla Ankara'da Çankaya Belediyesi önünden Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'le diplomatik ve ticari ilişkilerin tamamen kesilmesi, Türkiye'nin NATO'dan çıkması ve askeri üslere el konulması istendi.

Halkevleri'nin açıklamasında, İsrail'in saldırılarının yol açtığı kayıp ve yıkıma rağmen Filistin halkının direnişini sürdürdüğü vurgulandı. ABD ve İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı mücadelenin, Ortadoğu halklarının kendi geleceğini belirleme hakkının savunulmasıyla birlikte ele alınması gerektiği belirtildi.

İktidarın Filistin politikasını eleştiren Halkevleri, İsrail'i kınayan açıklamalara rağmen diplomatik ve ticari ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, limanlar üzerinden mal akışının ve Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e sevkiyatının devam ettiği ve Kürecik ve İncirlik üslerinin İsrail'e istihbarat sağladığı savunuldu.

Halkevleri, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la geliştirdiği askeri işbirliğine de tepki gösterdi. Suudi Arabistan'a asker konuşlandırılmasının Yemen'e yönelik bir operasyonun parçası olacağını söyleyen Halkevleri, Türkiye'nin bölgedeki savaşlara dahil edilmesine karşı çıktı.

Savaş politikalarının ekonomik ve toplumsal sonuçlarına da dikkat çekilen açıklamada, artan enerji fiyatlarının emekçilerin geçim koşullarını ağırlaştırdığı, halkın ihtiyaçlarına ayrılması gereken kaynakların silah sanayisine yönlendirildiği belirtildi. Silah teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu minerallere yönelik madencilik faaliyetlerinin ise mülksüzleştirmeyi ve doğa talanını büyüttüğü ifade edildi.

Yapılan eylemde talepler şu şekilde sıralandı:

"-İsrail'le istisnasız bütün ikili anlaşmaların iptal edilmesi ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi.

-Doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden sürdürülen ticari ilişkilerin sonlandırılması.

-Yemen'e karşı Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma politikasından vazgeçilmesi.

-NATO zirvesine yönelik protestolar nedeniyle tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması.

-Türkiye'nin NATO'dan çıkması ve askeri üslere el konulması."

Kaynak: ANKA
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