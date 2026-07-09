ABD- İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor.
Ayetullah Nuri Hamedani'nin kıldıracağı cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bir alana defnedilecek olan Hamaney için Tahran, Kum, Necef ve Kerbela'nın ardından doğduğu kent olan Meşhed'de de cenaze töreni yapıldı.
Törene katılan çok sayıda İranlı ellerinde çeşitli bayraklarla Şirazi ve Nevvab Safevi caddelerini doldurdu. Tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Hamaney'in cenazesini taşıyan araç halkın arasında dolaştırıldı.
Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Hamaney İçin Meşhed'de Cenaze Töreni - Son Dakika
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