Hamaney İçin Meşhed\'de Cenaze Töreni

ABD- İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor.

SON TÖREN DOĞDUĞU KENTTE

Ayetullah Nuri Hamedani'nin kıldıracağı cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bir alana defnedilecek olan Hamaney için Tahran, Kum, Necef ve Kerbela'nın ardından doğduğu kent olan Meşhed'de de cenaze töreni yapıldı.

TABUTU BİNLERİN ARASINDA DOLAŞTIRILDI

Törene katılan çok sayıda İranlı ellerinde çeşitli bayraklarla Şirazi ve Nevvab Safevi caddelerini doldurdu. Tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Hamaney'in cenazesini taşıyan araç halkın arasında dolaştırıldı.

İRAN SAVAŞ UÇAKLARI TEYAKKUZDA

Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.