Hamas: Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi, Gazze'deki soykırımı bitirme sorumluluğunu üstlenmeli

Hamas, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nin İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı "bitirme sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiğini belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "34. Arap Zirvesi Bağdat'ta düzenlenirken, Gazze Şeridi en menfur ve kanlı saldırılardan birine maruz kalıyor. İsrail, sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. Yerleşim bölgelerini hedef alırken, saldırılar yüzlerce kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin "boğucu abluka altında" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in engeli sebebiyle "insani yardımların tamamen kesildiği" hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinin" giderek şiddetlenen hava ve topçu saldırılarıyla sistematik olarak imha edildiği" vurgulanarak, "Bu durum, yüzlerce ailenin ölümden ve bombardımandan kurtulmak için evlerini terk etmesine yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki duruma dikkati çeken Hamas, Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne "tarihi sorumluluğunu üstlenme, saldırıları durdurma, ablukayı kaldırma ve yardım girişini sağlayarak Riyad Zirvesi kararlarını uygulama" çağrısında bulundu.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673'e yükseldi.