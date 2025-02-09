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Hamas Heyeti İran'da Temaslarda Bulundu

Hamas Heyeti İran\'da Temaslarda Bulundu

Hamas, İranlı yetkililerle Aksa Tufanı Savaşı ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasını görüştü.

09.02.2025 23:16
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Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'daki temaslarını sürdüren Hamas heyetinin, Dışişleri Bakanı Erakçi ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş'in başkanlığındaki heyetin İranlı yetkililerle yaptığı görüşmede, "7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı savaşının yankılarını, yansımalarını ve Filistin halkına ve direnişine destek yollarını ele aldığı" ifade edildi.

Gazze Şeridi'nden varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasının da değerlendirildiği belirtilen açıklamada, tarafların ayrıca Gazze Şeridi'ne ilişkin sahadaki gelişmeleri masaya yatırdığı vurgulandı.

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş, "Aksa Tufanı Savaşı, işgalcilerin inşa etmeye çalıştığı sistemin çöküşüydü. Düşmanın stratejik dokunulmazlığı vurulmuş ve stratejik açıdan kırılgan bir duruma getirilmişti." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de ülkesinin Filistin halkını her alanda destekleyen tutumunun devam edeceğini belirterek, "Soykırım suçlularının yargılanması ve tüm platformlarda yargılanmasının gerekliliğini" vurguladı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcirine işaret ederek, aralarında Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın bulunduğu çok sayıda ülkedeki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, bu tehcir planının reddedilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Dün İran'a giden, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki Hamas heyeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Tahran'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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