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Hamas, ICJ'den İsrail'e karşı adalet talep ediyor - Son Dakika
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Hamas, ICJ'den İsrail'e karşı adalet talep ediyor

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın (ICJ) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını durdurup mağdurlar için adalet sağlayacak bir karar almasını beklediklerini belirtti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı davanın duruşması başladı ve Güney Afrika, İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep etti. Bu tedbirler arasında İsrail'in askeri operasyonları durdurması, soykırımın önlenmesi için gerekli tedbirleri alması ve insani yardıma erişimi sağlaması yer alıyor.

Hamas, ICJ\'den İsrail\'e karşı adalet talep ediyor
11.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:19
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Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) İsrail'in " Gazze'ye yönelik saldırını acilen durdurup, mağdurlar için adalet sağlayacak" bir karar almasını beklediklerini belirtti.

Hamas yöneticilerinden Basim Naim, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı "etnik temizlik ve soykırım suçlamasıyla" ICJ'ye açılan davanın ilk duruşmasının yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Naim, şunları kaydetti:

"Mahkemenin, Gazze'ye yönelik saldırıyı derhal durdurarak ve savaş suçlularını sorumlu tutarak, mağdurlar için adaleti sağlayan bir karar vermesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

Güney Afrika'nın talep ettiği ihtiyati tedbirler

Güney Afrika, 29 Aralık'taki yazılı başvurusunda, mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep etti.

Güney Afrika'nın istediği ihtiyati tedbirler arasında İsrail'in, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimlerini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunması yer alıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı ICJ'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önce yargılamalarına bakıldığından soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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