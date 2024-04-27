Hamas, İsrail'in esir değişimi ve ateşkes önerisine yanıtını verecek - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in esir değişimi ve ateşkes önerisine yanıtını verecek

Hamas, İsrail\'in esir değişimi ve ateşkes önerisine yanıtını verecek

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını vereceğini duyurdu. Hamas, öneriyi inceleyecek ve tamamlandıktan sonra yanıtını arabuluculara sunacak.

27.04.2024 12:35
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Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı yazılı açıklamada, detay vermeksizin "Hamas Hareketi, bu öneriyi inceleyecek ve çalışmanın tamamlanmasının ardından yanıtını (arabuluculara) sunacak." ifadelerini kullandı.

Hayye, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail ile dolaylı müzakerelerde esnek bir tutum sergilediklerini ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik savaşı bitirmeyi reddederek süreci uzattığını söylemişti.

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti de İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

İsrail hükümetinin, Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirilmişti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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