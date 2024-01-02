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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesi Ramallah'ta protesto edildi - Son Dakika
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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesi Ramallah'ta protesto edildi

Filistin'in Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürülmesini protesto etti. Göstericiler, Aruri'nin öldürülmesini kınayarak Hamas'ın İsrail'den intikam almasını talep etti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri\'nin öldürülmesi Ramallah\'ta protesto edildi
02.01.2024 - 23:21,
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- Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesi Ramallah'ta protesto edildi

GAZZE ŞERİDİ - Filistin'in Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli sokağa çıkarak, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesini protesto etti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından Ramallah kentinde yüzlerde Filistinli sokağa indi. Aruri'nin öldürülmesini protesto eden göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ile Hamas'ın İsrail'den intikam alması çağrısında bulundu.

İsrail henüz saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, İsrail basınında yer alan haberlerde, hükümetin bakanlara Beyrut'taki saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamaları konusunda talimat verdiği iddia edildi. Lübnan basınında yer alan haberlerde, Aruri'nin İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısında öldüğü ve saldırıda Hamas'a ait ofisin hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesi Ramallah'ta protesto edildi - Son Dakika
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