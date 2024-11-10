Hamas\'tan Arap ve İslam Dünyasına Çağrı

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik soykırımın durdurulması için Arap ve İslam dünyasının harekete geçmesi ve acil müdahalede bulunmasını istedi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi bombalaması sonucu 15'i çocuk 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katliamların yapıldığı, soykırım ve açlık savaşının yürütüldüğü ve tüm uluslararası değer, hukuk ve teamüllerin çiğnendiği Gazze'nin kuzeyinde yaşananlar, Riyad'da toplanan Arap ve İslam dünyası liderlerinin sorumluluklarını yüklenerek, acilen müdahale etmesini gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın üzerinden 400 gün geçmesine rağmen İsrail ordusunun saldırılarını ve suçlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "İsrail'in bu uygulamaları, bir aydan fazladır sivilleri açlığa mahkum ettiği, hayatın tüm alanlarını hedef aldığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği etnik temizlik operasyonlarının bir kanıtı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM'ye bağlı kurumlardan, "Gazze'nin kuzeyinde binlerce aileyi hedef alan çirkin katliamların durdurulması için acilen harekete geçilmesi ve insanlığa karşı suç işleyen siyonist savaş suçlularının yargılanması" istendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 15'i çocuk 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.