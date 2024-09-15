Hamas'tan Husi Füzesine Destek - Son Dakika
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Hamas'tan Husi Füzesine Destek

Hamas, Husilerin İsrail'e füzeli saldırısını, İslami direnişin doğal bir tepkisi olarak nitelendirdi.

15.09.2024 18:17
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Hamas Hareketi, Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'in orta kesimlerine atılan balistik füzenin "İsrail saldırılarına doğal bir karşılık" olduğunu belirtti.

Hamas, Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırısına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husiler tarafından füze atılması, siyonist oluşumun Filistinlilere, kardeş Yemen halkına ve Arap dünyasına saldırılarına doğal bir karşılıktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik vahşice saldırılarına son vermediği sürece hiçbir zaman kendini güvende hissetmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Direniş cephelerinin Yemen, Lübnan ve Irak'ta yaptıkları, ümmetimizin ve halklarının asil hakkıdır. Siyonist projeye, onun Filistin ve Arap dünyasındaki sömürgeci hegemonyasına karşı koyma konusunda ümmetimizin birliğinin ve ortak geleceğinin bir tasdikidir."

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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