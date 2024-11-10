Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası

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Hamas, " İsrail'in, generallerinin planının uygulanması kapsamında, bir yılı aşkın süredir uyguladığı soykırımda, yiyecek, su ve ilacın girişine izin vermeyerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını" duyurdu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki halkımızı yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum bırakarak aç ve susuz bırakmayı silah olarak kullanmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in, 38 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyine 50 günden uzun süredir herhangi bir insani yardımın girişine izin vermediğine dikkati çeken Hamdan, kıtlığın bölge halkını ve çocukları açlıktan öldüreceği uyarısında bulundu.

"Yalnızca savaş suçluları, vicdansız ve insanlık dışı kişiler böyle barbarca bir yönteme başvurur"

Hamdan, "İşgalci İsrail'in bir yıldan uzun süredir halkımıza karşı kullandığı aç bırakma silahı, generallerinin planının uygulanmasındaki vahşet araçlarından biridir." diye konuştu.

"Yalnızca savaş suçluları, vicdansız ve insanlık dışı kişilerin böyle barbarca bir yönteme" tevessül ettiğini belirten Hamdan, "Bu durum, Siyonist İsrail'in gerçek yüzünü birçok kez dünyaya ispat etmiştir." ifadesini kullandı.

Usame el-Hamdan, İsrail'in bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerini hizmet dışı bıraktığını hatırlatarak, kış mevsiminin gelmesiyle bölge halkının yaşadığı insanlık felaketinin katlanacağını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde temel yaşam gereksinimlerinin bulunmadığı ve sokaklarda, İsrail saldırılarıyla yıkılan binaların enkazında yaralıların bulunduğuna işaret eden Hamdan, İsrail ordusunun sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğuna vurgu yaptı.

"Siyonist İsrail 401 gündür Gazze'de iki milyondan fazla Filistinliye soykırım uyguluyor"

Hamdan, "401. günde, Siyonist işgalci İsrail'in, Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliye karşı soykırım, etnik temizlik suçları, korkunç katliamları, aç ve susuz bırakması sürüyor." sözlerini sarf etti.

İsrail'in Gazze'de son 24 saatte 3 katliam yaptığını anımsatan Hamdan, Gazze kenti ve Cibaliya'da iki evi hedef alan İsrail saldırısında 51'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 164 kişinin de yaralandığını aktardı.

Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze'de cinayet, alıkoyma, işkence, taciz ve göçe zorlama gibi suçlar işlediğinin altını çizerek, Filistin halkının, modern tarihin benzerini görmediği bir savaşa maruz kaldığını ifade etti.

İsrail'in, ABD ve bazı Batı ülkelerinin askeri ve siyasi desteğiyle Gazze'de suçlarını işlediğini vurgulayan Hamdan, uluslararası toplum ile Arap ve İslam kuruluşlarının etkisiz kaldığını kaydetti.

Hamdan, İsrail'in uluslararası hukuku, insani normları ihlal ettiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymadığını hatırlatarak, İsrail'in tutumu sebebiyle uluslararası toplumun, kurulduğu değerlere bağlılığı konusunda ciddi bir sınavdan geçtiğini aktardı.

Usame el-Hamdan, Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluşun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Girişim, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurularak, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirmekte olduğu uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Hamdan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan ülkelere, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak adına baskı yapmak için "ciddi ve cesur" kararlar alma çağrısı yaptı.

Hamas yetkilisi, kış mevsiminin yaklaştığının altını çizerek, zirveye katılan ülkelere, insani şartların felaket seviyesini aştığı Gazze'ye yardım sağlamak için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.