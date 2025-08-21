Hamas'tan Mescid-i Aksa Vurgusu - Son Dakika
Hamas'tan Mescid-i Aksa Vurgusu

21.08.2025 12:09
Hamas, Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini koruyacağını savunarak destek çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail'in işgali ve ihlallerine rağmen "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini koruyacağını" belirtti.

Hamas'ın sosyal medya hesabından, Mescid-i Aksa'nın 21 Ağustos 1969'da kundaklanmasının 56. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kudüs ve Mescid-i Aksa, İsrail'in işlediği bütün suçlara ve planlarına rağmen İslami kimliğini koruyacak" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" söyleminin İsrail'in bölge ile dünya güvenliğine yönelik tehlikesini ortaya çıkardığı vurgulanan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunması için ciddi adımlar atılması" talep edildi.

İslam dünyası ve liderlerinin "tarihi sorumluluk üstlenmesi" gerektiği belirtilirken Filistin halkının direnişine ve Mescid-i Aksa'nın korunmasına destek istendi.

Hamas, yarın dünya çapında "ümmete ve özgür insanlara Mescid-i Aksa ve Gazze için desteği artırma" çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'nın yakılması

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi"ndeki doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler kül olmuştu.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm girişimlerine rağmen İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Kudüs, Dünya, Son Dakika

