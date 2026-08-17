Hamas'tan 8 Ülkenin Ortak Tutumuna Destek

İSTANBUL (AA) – Hamas Hareketi, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının İsrail'in Gazze Planı'nı uygulamayı reddetmesine ilişkin yaptıkları açıklamadan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "yol haritasını" uygulama konusundaki direncine karşı uluslararası siyasi ve diplomatik adımların atılması çağrısını yineledi.

Türkiye ile birlikte Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE olmak üzere 8 ülkenin dışişleri bakanlarının İsrail'i savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları engellemekle suçlayan ve yol haritasının uygulanmasını talep eden ortak tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu tutum üzerine daha fazla diplomatik adım inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlar tarafından yayımlanan bildirinin son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "işgalci hükümetin" (İsrail) yol haritasını reddetmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını inkar etme çabalarının kınandığına dikkat çekilerek, söz konusu tutumun bölgesel barış ve istikrar açısından kritik bir eşik oluşturduğu kaydedildi.

Bakanlar bildirgesinde yer alan vurguların uluslararası alanda somut adımlarla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Hamas, bildirideki yol haritasının tam ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği yönündeki kararlılığın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınamıştı.