Hamas ve Filistinli Kurumlar, İsrail'deki İstismar ve İşkence Olayının Soruşturulmasını İstiyor

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Hamas ve Filistinli kurumlar, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri üssünde bir Filistinlinin cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı olayın uluslararası bir komite tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

Hamas, Filistinlilerin tutulduğu güneydeki Sde Teiman askeri üssünde yaşanan cinsel istismar ve işkence olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sde Teiman askeri üssünde Gazze Şeridi'nden alıkonulan binlerce kişinin maruz kaldığı acımasız ihlaller; sadist Siyonist subaylar ve işgal ordusunun askerleri tarafından uygulanan sistematik işkence, İsrail'in insani değerlerden sapmış tabiatını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Dünyanın, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları kurumlarının dikkatinin İsrail'in gözaltı merkezlerine, oradaki kayıp kişilere yönelmesi; onların durumlarının ve meçhul akıbetlerinin takip edilmesi gerektiği kaydedildi.

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulanlar aleyhinde işlenen bu korkunç ve vahşi suçları soruşturacak uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Filistinlilere karşı işlenen bu korkunç suçların durdurulması; Tel Aviv'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki (UCM) savaş suçları ve soykırım dosyasına eklenmesi için acilen uluslararası müdahale gerektiği vurgulandı.

Mahkumlara karşı işledikleri suçlardan ve uluslararası hukuku korkunç şekilde ihlal etmeleri sebebiyle faillerin kovuşturulması ve sorumlu tutulması için ciddi adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Filistinli kurumlardan uluslararası soruşturma çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, uluslararası toplumu, Filistinli esirlere karşı yaklaşık 10 aydır işlenen suçların durdurulması ve İsrail'in dizginlenmesi için acil müdahaleye çağırdı.

Faris, işkence ve cinsel istismar suçlarıyla gündeme gelen Sde Teiman askeri üssündeki esirlerin maruz kaldığı korkunç suçların araştırılması için bir BM komitesi oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Sde Teiman askeri üssündeki bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulundukları suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alınmasına da değinen Faris, bunun, "tek bir tecavüz vakasını soruşturup binlercesini görmezden gelerek ve İsrail'in bir hukuk devleti olduğunu göstererek dünya kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir oyundan başka bir şey olmadığını" aktardı.

Faris, "İsrail bir hukuk devleti olsaydı, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile esirlerin öldürülmesine teşvik eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in tutuklanması gerekirdi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistinli esir ve mahkumlara yönelik işlediği suçların bir sınırı olmadığını ve bunun devam eden soykırımın bir başka yüzü olduğunu kaydeden Faris, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarma çağrısını yineledi.

BM, İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkenceleri görüşmek için acil toplantıya çağrıldı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh da yaptığı açıklamada, İsrail hapishaneler idaresinin Filistinli mahkumlara dayattığı insanlık dışı koşulların incelenmesi için uluslararası soruşturma komitesi oluşturulmasını istedi.

Ben-Gvir'in Gazze'de yaklaşık 10 aydır devam eden soykırım ve etnik temizliği fırsat bilerek askerlerine esirlere karşı daha fazla işkence ve öldürme suçu işlemeleri için emir verdiğini kaydeden Futuh, uluslararası topluma bu çirkin suçların durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zegari de yaşanan ihlalin Gazze savaşının başladığı tarihten bu yana esirler aleyhinde işlenen binlerce suçtan sadece biri olduğunu, diğer hapishanelerde de benzer suçların işlendiğini belirtti.

Gazzeli esirlerin çoğunun, zorla kaybetme suçuna maruz kaldığını kaydeden Zeğari, BM'yi, İsrail hapishanelerinde esirlere uygulanan işkence, öldürme, cinsel istismar, aç bırakma ve aşağılanma gibi suçları görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teima gözaltı merkezinde alıkonan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teima'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.