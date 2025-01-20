Hamas ve İsrail'den Esir Takası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas ve İsrail'den Esir Takası

Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşma kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı.

20.01.2025 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Filistinliler, Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes mutabakatı kapsamında İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden salıverilen 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

İsrail askerleri, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlilere ara ara gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak müdahale etti. Saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalenin ardından İsrail askeri cipleri, bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

İsrail askerlerinin Beytunya beldesine düzenlediği baskından kısa süre sonra Filistinli esirleri taşıyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldı.

Otobüs, Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Filistinli esirlerin teslim edileceği Manara Meydanı'na doğru hareket etti.

İsrail askerlerinin yoldan uzaklaştırdığı Filistinliler, esirleri taşıyan otobüsü gördükten sonra coşku içerisinde ıslıklarla tezahürat yaptı.

Esir takasında İsrail tarafından ihlal: Filistinli 1 kadın esirin eksik çıkması gecikmeye neden oldu

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.

İsrail'den Kanal 12 televizyonu ise sorunun daha sonra çözüldüğünü ve esirlerin yola çıktığını aktardı.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu bildirildi.

İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.

Filistinliler, Ramallah'taki Beytunya beldesinde toplandı. Ofer Askeri Cezaevi'ni gören tepeden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan konvoyun hareket etmesini bekledi. Cezaevi önündeki hareketlilik, bekleyen kalabalığın coşkusunu artırdı.

Ayrıca İsrail ordusunun Ofer Cezaevi yakınlarında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını bekleyenlere insansız hava araçlarıyla gözyaşartıcı gaz bombaları attığı görüldü.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlileri, Ofer Askeri Cezaevi'nden esirlerin serbest bırakılması süresince ve sonrasında yapılacak yürüyüşler ve kutlamalara katılmamaları konusunda uyararak müdahale tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya göre, dün serbest bırakılan 3 İsrailli kadın esire karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli esirin serbest kalması öngörülüyordu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri dün akşam saatlerinde Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Ramallah, Cezaevi, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve İsrail'den Esir Takası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
10:18 Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi ölümden saniyelerle kurtuldu Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:45 İrem Derici’nin “evlilik şartı“ şaşkına çevirdi İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
08:01 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 05:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas ve İsrail'den Esir Takası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.