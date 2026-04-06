Hamile Beste Kızılay Cinayeti Davası Devam Ediyor

06.04.2026 17:13
Beste Kızılay'ın ruhsatsız silahla öldürülmesi davasında eşine kasten öldürme ve delil karartma suçlamaları yapıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Hamile olan Beste Kızılay'ın ruhsatsız silahla öldürülmesine ilişkin eşi Ali Can Kızılay ile cinayetin ardından delil karartmakla suçlanan anne ve babası ile çocuk yaştaki 2 kardeşinin yargılanmasına devam edildi. Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Ali Can Kızılay'ın "eşi kasten öldürmek", yargılanan diğer 4 kişinin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, suça sürüklenen iki çocuğun da yargılanması nedeniyle kapalı görüldü.

Edinilen bilgiye göre duruşmaya tutuklu sanık Ali Can Kızılay, tutuksuz sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar; maktul Beste Kızılay'ın anne, baba ve kız kardeşi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Malatya Barosu temsilcileri de takip etti.

"Telefon incelemesi için süre istendi"

Mahkeme heyeti, Ali Can Kızılay'a ait iki telefonun yüz tanıma sistemiyle kilitli olması nedeniyle imajının alınamadığını tutanağa geçirdi.

Söz alan sanık Ali Can Kızılay, telefonun şifresini kasıtlı olarak yanlış vermediğini, açılmayan telefonun eski cihaz olduğunu, yeni telefonun şifresiyle aynı olduğunu düşünerek bu bilgiyi verdiğini, yüz tanıma işlemi için yardımcı olacağını beyan etti.

Mahkeme huzurunda hazır bulunan bilirkişi, sanık Ali Can Kızılay'ın telefonunu duruşma salonunda açtı. Telefonun sistem gereği belirli süre sonra yeniden yüz tanıma doğrulaması isteyeceği belirtilerek duruşmaya 1 saat ara verildi.

Aranın ardından telefonun yüz tanıma kilidi yeniden oluşturularak cihaz erişime açık hale getirildi. Bilirkişi, telefonun 128 GB kapasitesinin 80 GB'lik kısmının dolu olduğunu, cihazın imajının alınabilmesi için yaklaşık 10 günlük süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Müşteki avukatı, sanık Ali Can Kızılay'ın eşine gönderdiği WhatsApp mesajlarını mahkeme huzurunda okudu. Bunun üzerine söz alan Ali Can Kızılay, otoriter bir kişi olduğunu, eşinin kendisinden izin almadan yaptığı davranışlara kızarak söz konusu mesajı yazdığını, eşini sevdiğini beyan etti.

Savcı eşi kasten öldürmekten ceza istedi

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Ali Can Kızılay'ın "eşe karşı kasten öldürme" ve "kadına karşı kasten öldürme", ayrıca ruhsatsız silah ve yasaklı bıçak bulundurma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, sanıklar Gülay ve Dursun Kızılay ile suça sürüklenen çocuklar A.K. ve F.K'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın karar için hazırlanmasına, bilirkişi tarafından hazırlanacak telefon imajı raporunun dosyaya sunulmasının ardından taraflara tebliğine, sanık müdafilerine esasa ilişkin savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 29 Nisan 2026'ya erteledi.

İddianamede Ali Can Kızılay'ın "eşi karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sara, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve evde bulunan yasaklı bıçaklar nedeniyle süreli hapsi isteniyor.

Olay sırasında evde bulunan sanığın anne ve babası ile suça sürüklenen kardeşleri için ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ceza talep ediliyor.

"Tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz"

Duruşma sonrası Beste Kızılay'ın ailesinin avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu ve ailesi, basına duruşmanın geldiği nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada Malatya Kadın Platformu ve CHP Malatya Kadın Kolları üyeleri de hazır bulundu.

Duruşma sonrası anne Gülay Özhan kısa süreli baygınlık geçirdi. Adliyeye sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri anneye müdahale etti.

Adliye çıkışında Beste Kızılay'ın avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, "Bu nedenle dosyaya ilişkin teknik detayları bugüne kadar kanun çerçevesinde paylaşmadık. Ancak bugünkü celsede mütalaa verildi. Bu mütalaa kapsamında sanık Alican'ın bugüne kadar savunduğu 'kasten değil, taksirle öldürme' yönündeki beyanlarının aksine, olayın oluş biçimi ve dosyadaki deliller birlikte değerlendirilerek eşi kasten öldürdüğü yönünde görüş bildirildi. Biz de bu kapsamda mütalaaya iştirak etmiş bulunmaktayız. Yine dosyada, sanığın eşiyle birlikte ailesinin de yargılandığı biliniyor. Sanık eşin ailesi hakkında, suç delillerini gizleme, ortadan kaldırma veya değiştirme' suçundan mütalaa doğrultusunda cezalandırma talep edildi. Biz de sanık eşin ailesinin tutuklanmasını talep ediyoruz. Bu aşamada sanık eş hakkında tutukluluğun devamına karar verildi. Bir sonraki celsede dosyanın karara çıkmasını bekliyoruz. Tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz."

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan ise, "Mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını istedik. Derdimiz adaletin sağlanmasıydı. Tüm yönleriyle soruşturmanın ve yargılamanın eksiksiz yürütülmesini talep ettik. Bunun yanında bu dosya hem kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir dosya; hem yerelde hem de ulusal düzeyde büyük yankı uyandırdı. Bir an önce kararın verilmesini bekliyoruz. Sizlere de dosyayı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun." dedi.

"Bir an önce karar verilsin"

Beste Kızılay'ın halası ise, "Mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Verilecek kararı bekliyoruz. Yeter artık, dayanacak gücümüz kalmadı. Hiç kimse evladını böyle bir sonla karşılaşsın diye büyütmez. Kimse çocuğunu rezilliğe, şiddete, işkenceye teslim etmez. Herkes evladını yuva kursun, mutlu olsun, huzur içinde yaşasın diye evlendirir. Ama görüyoruz ki huzur yerine acı yaşanıyor. Silahla oyun olmaz. Bu yaşananlar bir daha kimsenin başına gelmemeli" diye konuştu.

"Bu cinayetler politiktir"

CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın da adalet için geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Doğum yapmasına sadece 10 gün kala en yakınındaki erkek, eşi tarafından yaşamdan koparılan Beste Kızılay'ın davasında bir kez daha adalet talebimizi yükseltmek için duruşmadayız. Beste'nin hikayesi ne ilk ne de son. Bu ülkede kadınlar sistematik biçimde şiddete maruz bırakılıyor, korunmuyor ve çoğu zaman göz göre göre hayattan koparılıyor. Kadınları korumakla yükümlü mekanizmaların yetersizliği, cezasızlık politikaları ve kadın düşmanı anlayış her geçen gün yeni bir kadın cinayetinin önünü açıyor. Bizler biliyoruz ki bu cinayetler münferit değildir. Bu cinayetler politiktir. Kadınların yaşam hakkını güvence altına almayan, şiddeti önlemek yerine görmezden gelen ve failleri cesaretlendiren her yaklaşım bu suçların ortağıdır. Kadınların yaşam hakkı için mücadele etmekten, adalet talebimizi her platformda dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçenler, 6284 sayılı kanunu etkin uygulamayanlar, kadınların hayatını hiçe sayanlar bilsin ki biz buradayız, susmuyoruz. Beste Kızılay için, hayattan koparılan tüm kadınlar için, bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz olmadığı için duruşmadayız. Tüm kadınları, tüm yurttaşları ve vicdan sahibi herkesi adalet mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Amedspor’dan Boluspor’a gol şov Amedspor'dan Boluspor'a gol şov
Eyüpspor’dan hakem tepkisi: Her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz Eyüpspor'dan hakem tepkisi: Her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz
Fenerbahçe’nin iptal edilen golü geceye damga vurdu Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
Beşiktaş’tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar

18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
