Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın tahliyesine itiraz kabul edildi - Son Dakika
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Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın tahliyesine itiraz kabul edildi

Hamile Sude Naz\'ı öldüresiye döven sanığın tahliyesine itiraz kabul edildi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı (19) sokak ortasında öldüresiye dövüp, hakaretlerde bulunan tutuklu sanık Yılmaz Akman'ın tahliye kararına savcılık itiraz etti.

19.10.2024 13:29
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı (19) sokak ortasında öldüresiye dövüp, hakaretlerde bulunan tutuklu sanık Yılmaz Akman'ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

Olay, 16 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürdü. Yerde de Sude Naz Atak'ın başına yumruk atmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

'ABİ HAMİLEYİM, İMDAT' DİYEREK ÇIĞLIKLAR ATTI

Çevredekilerden biri, müdahale etmek için yaklaştı ancak Yılmaz Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması ile geri çekildi. Sude Naz Atak, 'Abi hamileyim, imdat' diyerek çığlıklar atarken, yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude Naz Atak kurtardı. Çevredekiler, daha sonra Akman'ı dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

18 SUÇ DOSYASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz Atak hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Akman, tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan Sude Naz Atak, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı. Sude Naz Atak'ın şikayetçi olduğu Yılmaz Akman'ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirlendi.

2 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Yılmaz Akman hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından dava açıldı. Akhisar 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması dün görüldü. Sanık Akman, duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Sude Naz Atak ile avukatları Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan ve Çağla Özer Turan ve tanıklar Ömer Faruk Babalı, Erkan Çiftçi ve Mehmet Akman salondaki yerini aldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Tanık beyanlarının ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu. Savcı, sanık Yılmaz Akman'ın 'Kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Yılmaz Akman işlediği suça itiraz etmediğini, Sude Naz Atak'ın sürekli darbettiğini, çocuğunun korktuğunu, buna tepki olarak alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti. Mütalaaya karşı savunmanın alınmasının ardından hakim, kararını açıklayıp, sanık Akman'ı 'Alenen hakaret' suçundan 9 ay 15 gün, 'Kasten yaralama' suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Akhisar Cumhuriyet Savcılığı da Atak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suç dosyasının daha bulunduğu gerekçesiyle Akman'ın tahliye edilmesine itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

'TAHLİYE EDİLMESİ BENİM VE ÇOCUĞUM AÇISINDAN İYİ OLMAYACAKTI'

Kararı değerlendiren Sude Naz Atak, "Şu an çok mutluyum. Yılmaz'ın tahliye edilmesi benim ve çocuğum açısından iyi olmayacaktı. Daha önce çocuğumun da önünde defalarca şiddete maruz kaldım. Çocuğumun da psikolojisi büyüdü. Annesiz ve babasız büyüdüm. Çocuğumun da bu şekilde büyümesini istemiyorum. O nedenle korkum ölüm değil de çocuğumun annesiz büyümesi. Çünkü benden başka bakacak kimsesi yok. Bu tür şiddet olayları, davalarında kadınlara şiddet uygulayıp da salınan kişiler, kadınlar açısından büyük risk. Eğer bu şekilde devam eder, kadına en ufak şiddet gösteren herkes ceza alırsa, kadın cinayetlerinde bir nebze de olsa düşüş yaşanır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın tahliyesine itiraz kabul edildi - Son Dakika

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