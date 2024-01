AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrini ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Dağ; "12-15 yıllık süre zarfında bu şehrin her yerinde nasıl izler bıraktıysak, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da bu şehrin her köşesinde, her hanesinde iz bırakacağız. Yolu da yapacağız, köprüyü de kentsel dönüşümü de yapacağız ama bunun yanında her hanede mutlaka izimiz, eserimiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka ilçesindeydi. İlk olarak Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyaret eden Dağ, daha sonra Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Dağ ziyarette yaptığı açıklamada, "12-15 yıllık süre zarfında bu şehrin her yerinde nasıl izler bıraktıysak, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da bu şehrin her köşesinde, her hanesinde iz bırakacağız. Yolu da yapacağız, köprüyü de, kentsel dönüşümü de yapacağız ama bunun yanında her hanede mutlaka izimiz, eserimiz olacak. Her hanenin yaşamış olduğu kendi içindeki problemleri çözmek için uğraşacağız. Klasik belediyeciliğin yanında, sağlık sorunu varsa sağlık sorunuyla, engellisi varsa engellisiyle, çocuğunun bir ihtiyacı varsa çocuğun ihtiyacıyla, kadının ihtiyacı varsa onunla, insanlara direkt dokunacak, kalbine girecek işler yapacağız. Buraya gelince de bunu hissettim. İzmir'deki 4,5 milyon hemşerimiz çok daha huzurlu, çok daha mutlu, çok daha kendinden emin bir durum içinde olacak. 4 tane evladımız var. 4 tane evladımıza nasıl bakıyorsak İzmir'in evladına da aynı nazarda baktık, bakacağız. Daha çok bakacağız. Daha çok buraya konsantre olacağız. Güzel bir yola çıktık. Bu yolu da hep birlikte adım adım alacağız. İzmir'imizin çok şeye ihtiyacı var. Biz yükün altına sadece elimizi değil tüm vücudumuzu koymaya hazırız" dedi.

'VATAN, MİLLET, BAYRAK, EZAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA YÜREĞİMİZ BİRLİKTE ÇARPAR'

Öte yandan konuşmasında gazilere dikkat çeken Dağ, "Bizim insanımız konu vatan, istiklal, istikbal olunca, 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim? düsturuyla yola revan oluyor. Hamd olsun vatanı muhafaza etme noktasında 86 milyon vatandaşımız aynı duyguyu paylaşıyoruz. Hayatının bir döneminde bunu şiar edinmiş, Kore'de, Kıbrıs'ta kendini ortaya koymuş sizleri çok kıymetli buluyoruz. Türkiye tarihinde İzmir'in önemi çok büyük. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atılmasıyla birlikte gerçekten tüm ülkede yeniden ayağa kalkmanın ilk başlangıç noktalarından biri olmuştur. İzmir'de 4,5 milyon hemşerimizle vatan, millet, bayrak, ezan söz konusu olduğunda yüreğimizin birlikte çarptığından hiç şüphemiz yok. Hasan Tahsinler de Fethi Sekinler de bu şehirde yer aldı. Diğer taraftan biz İzmir'de kampanyamıza başlarken 'Bu şehirde iz bıraktık' demiştik. 12 yıl milletvekilliği yaptık, iz bıraktık. En büyük şahitlerinden biri de sizlersiniz. Bu mekan sizin çalışacağınız bir alan olarak tahsis edildi. Biz İzmir'in her köşesinde iz bıraktık derken aslında bunları kastettik. Bizimle diyaloğa geçen her kişiye, siyasal görüşüne hiç bakmadan 'aklımıza, fikrimize, mantığımıza ve kamu yararına bu iş uyuyor mu" diyerek onu çözmek için mücadele verdik. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede çözdük ama neticesinde çözdüğümüz işler oldu" diye konuştu.Dağ, programı kapsamında Karşıyaka ilçesindeki esnafı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir taksici, yolların bozuk olduğundan dert yanarak, 'İzmir'e tek bir çivi bile çakılmadığını' söyledi. Dağ da bunun üzerine "Biz, bu yükün altına girmeye hazırız. Gelin köprüyü de yapalım, ikinci çevre yolunu da yapalım. Şubat ayında projelerimizi açıklayacağız" dedi.(DHA)