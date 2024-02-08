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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Karaburun ve Mordoğan'da seçim ofislerinin açılışını gerçekleştirdi. Dağ, "31 Mart'a kadar hane hane, kapı kapı dolaşacağız. Çalışmalarımızı yapacağız ama asıl işimiz 1 Nisan'dan sonra başlıyor. 1 Nisan'dan sonra 25 yıldır hizmet anlamında ihmal edilmiş olan İzmir'de iyi hizmetlerle farkı ve farkındalığı bütün hemşerilerimize göstereceğiz ama bu yetmez. Tek başına hizmet yetmez, hürmet de gerekir. Hizmet ve hürmet bir aradadır" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Karaburun ve Mordoğan'daki seçim ofislerinin açılışını gerçekleştirdi. Bölge esnafını da ziyaret eden Dağ, Mordoğan seçim ofisi açılışındaki konuşmasında, "31 Mart'a kadar hane hane, kapı kapı dolaşacağız. Çalışmalarımızı yapacağız. Ama asıl işimiz 1 Nisan'dan sonra başlıyor. 1 Nisan'dan sonra 25 yıldır hizmet anlamında ihmal edilmiş olan İzmir'de, inşallah her bir bölgesinde, iyi hizmetlerle farkı ve farkındalığı bütün hemşerilerimize göstereceğiz ama bu yetmeyecek, bu yetmez, Tek başına hizmet yetmez, hürmet de gerekir. Hizmet ve hürmet bir aradadır. Hizmet edersiniz ama gönüllülere giremezsiniz bazen. Samimiyetiniz o gönüllülere girmenizi sağlar. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ve Karaburun Belediyesi'nde hem hizmeti gerçekleştireceğiz hem de hürmeti gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

'BELEDİYE BÜYÜK BİR GÜÇTÜR'

Su faturalarında yapılacak olan indirimden söz eden Dağ, "Gittiğimiz her yerde hemşerilerimiz bize şunu söylüyor; 'Eskiden cereyan parası su parasından fazla gelirdi. Şimdi su parası elektrik parasından, cereyan parasından fazla geliyor.' Doğru mu? Doğru. En pahalı suyu kullanan kent İzmir. Reva mı İzmir'e? Değil. Birileri nasıl olsa çantada keklik görüyor ya; ona göre belirlemeler yapıyorlar. Ona göre politika yönetiyorlar. Biz dedik ki; 1 Nisan'dan sonra su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu sayede de hane gelirine katkı sağlamış olacağız. Yine son dönemde değerli başkanımın bizimle yoğun diplomasisiyle Kösedere'de TOKİ ihalesini gerçekleştiriyoruz. O da hayırlı uğurlu olsun. Yıllardır milletvekilliği yaptım. İşin nereden nasıl çözüleceğini gayet iyi bilirim. Belediye büyük bir güçtür. Ankara'daki işlerin neticelenmesi anlamında. Bir hizmet getirmek istediğinizde; ilçenizdeki belediye başkanı o ilçesindeki verilere en çok hakim olandır. Elinde dosyayla hazırlığını yaparak Ankara'daki ilgili yerlerle görüşmeyi yaptığında bölgenize daha fazla hizmet gelir. Ama biz yıllardır açıkçası Karaburun açısından bunu göremedik. Ben bunu Menemen'de yaşadım. Bergama'da yaşadım, Kınık'ta yaşadım. Ödemiş bizdeyken de yaşadım. Torbalı'da, Menderes'te hepsinde yaşadık. Eğer bir belediye başkanı eline dosyaları alıp iki ayda, üç ayda bir Ankara'yla temas halinde olmazsa istediğiniz şekilde netice alabilmeniz mümkün değildir" dedi.

'GÖNÜLLERE TALİBİZ'

Daha sonra Karaburun'daki seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Dağ, "Hayatta hep bir düstur belirlediğim olmuştur. Gençlik Kolları Başkanı olduğumda ileride hedefleriniz ne diye sordular? Dedim ki; ben işimi iyi yapayım. Gençlik Kolları Başkanlığı'nı iyi yapayım. Sonra milletvekilliği nasip oldu. Dedim, milletvekilliğini iyi yapayım. Milletvekilliğini iyi yaparsak bu anlamda daha fazla hizmet etmek için Rabbim yolumuzu açar. Sonra Tanıtım Medya Başkanlığı; işimizi iyi yapalım. Şu ana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak işimizi en iyi şekilde yapacağız. Bugüne kadar Karaburun'da da İzmir'de de gönlüne giremediğimiz, oy tercihinde partimiz noktasında bizi tercihte bulunmamış hemşerilerimiz olabilir. Ama onlara bu heyecanımızı bizler anlatacağız, sizler de anlatın. Size şunun sözünü veriyorum. Belki bu seçimde onlardan gönüllerinden tamamen geçerek oy alamayabilirsiniz. 'Dur bakalım bir deneyelim' diye oy alabilirsiniz. Ama bir sonraki seçim ve seçimlerde biz gönüllerine gireceğiz. Gönüllerine talibiz, gönüllerine gireceğiz" diye konuştu.

'YEŞİL, DENİZ, TEMİZLİK, BETONLAŞMAMAKTAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Öte yandan Dağ konuşmasında; "Biz aşkla, sevdayla, muhabbetle çalışıyoruz. Hamza Dağ kardeşiniz, evladınız dört evladına hangi nazarla, hangi yüzle bakıyorsa İzmir'in evlatlarına da İzmir'in kadınlarına da, İzmir'in erkeklerine de aynı nazarını ve aynı gözle bakıyor, bakmaya devam edecek. Bölgemizin doğal gaz meselesini biliyoruz. Doğalgazı da önümüzdeki süreçte Karaburun'a da Mordoğan'a da getirmiş ve sağlamış olacağız. Her geldiğimde bana anlatılır 'Yok değildir' derim. Hayret ederim ama yine gerçek olduğunu duymaktan da üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Halen kanalizasyon sorunu olan bir ilçemiz Karaburun. Kimde kanalizasyon? İZSU'da. Çözüm var mı? Yok. Geleceğe dair çözümle ilgili bir ümit verdikleri var mı? Yok. Bu kardeşiniz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda kanalizasyon meselesini de inşallah çözecek. Bundan da şüpheniz olmasın. Suyu getireceğiz hiç merak etmeyin. Biz Kıbrıs'a su götürdük. Van'ın dağlarından su getirdik. O sorunlar bakmışsınız gözünüzün önünde ufak ufak şeyler gelmiş. Tabii ki hayatta problemler çıkar. Kendi şahsi hayatınıza çıkar, siyasi hayatta da çıkar. Problemden kaçarsanız problem üstünüze üstünüze gelir. Sizin işiniz o sorunun o problemin üzerine giderek onu parçalamaktır. Onu çözmektir, onu bitirmektir, onu geride bırakmaktır artık. Onu bıraktınız, yenisi çıkacak. Dünyada yaşıyoruz. Burası cennet de değil, cehennemde değil. Sürekli bir mücadele içinde hayatımız. Bu mücadele içinde devam ediyor. Emir hak gelinceye kadar da böyle devam edecek. ve biz de sorunlar çıktıkça bunları çözeceğiz. Bu bölgedeki sorunları biliyoruz. Onları da Allah'ın için çözüme kavuşturacağız. Ama şunun sözünü özellikle Karaburun'a veriyorum. Bu konuda rahat olsunlar. Çevre, yeşil, deniz, temizlik, betonlaşmamak bunlar bizim düsturumuzdur. Bunlar benim düsturumdur. Bunlar hepimizin düsturudur. Biz bundan kesinlikle ve kesinlikle taviz vermedik bugüne kadar Allah'ın izniyle bundan sonra da vermeyeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.(DHA)