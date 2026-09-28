Han Zheng BM Genel Kurulu\'nda dört öneriyle küresel işbirliği çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek ve dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için tüm ülkelerle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Han cumartesi günü New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşma yaptı.

Han, dünyanın iç içe geçmiş değişim ve çalkantılara, uzun süren jeopolitik çatışmalara, derinleşen kalkınma uçurumlarına ve giderek artan küresel sorunlara tanıklık ettiğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ve o tarihten bu yana Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni önerdiğini hatırlatan Han, söz konusu inisiyatiflerin insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına stratejik rehberlik sağladığını ifade etti.

Giderek daha fazla ülkenin zorlukların üstesinden gelme ve tüm insanlığın refahını ilerletme yönündeki tarihi görevi omuzlamak için el ele vermek istediğini dile getiren Han, dört öneride bulundu.

Han, ilk olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzenin korunması ve ortak güvenliğe dayalı kalıcı barışın tesis edilmesi önerisinde bulundu. Han, bu doğrultuda ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu hayata geçirmenin ve Soğuk Savaş zihniyeti ile blok cepheleşmelerini reddetmenin önemine dikkat çekti.

Görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısında bulunan Han, BM Şartı'nı ihlal eden ve Güvenlik Konseyi'nin yetkisini devre dışı bırakan tek taraflı askeri eylemlere karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Han, ikinci olarak açıklık ve işbirliği yoluyla küresel kalkınmanın önündeki engellerin ele alınmasını ve herkes için refahın teşvik edilmesini önerdi. Kalkınmayı uluslararası gündemin merkezinde tutmanın önemine işaret eden Han, birlik ve eşitliğe dayanan, dengeli ve kapsayıcı bir küresel kalkınma ortaklığının birlikte inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Han bu bağlamda yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği ve enerji dönüşümü gibi kilit alanlara öncelik verilmesi, kaynak girdilerinin yükseltilmesi ve Küresel Güney ülkelerine yönelik desteğin artırılması gerektiğini söyledi. İnsan odaklı bir yaklaşımın önemine dikkat çeken Han, herkese fayda sağlayacak olumlu hedeflerin ve dijital uçurumun daralmasına yönelik çabaların teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla korumak gerektiğini söyleyen Han, açık bir dünya ekonomisi inşası ile ekonomik küreselleşmenin kapsayıcı ve herkesin yararına olmasını temin etmenin önemine işaret etti.

Üçüncü önerisinde medeniyetler arası etkileşimin ve karşılıklı öğrenmenin ilerletilmesine odaklanan Han, iletişim ve diyalog yoluyla birlik ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti. Han, uluslararası halklar arası etkileşimlerin artırılması ve karşılıklı anlayış ile dostluğun teşvik edilmesi çağrısında bulunarak, BM'nin medeniyetlerin ortak kalkınmasını destekleyen bir platform işlevi görmesi gerektiğini dile getirdi.

Han, ideolojik önyargılara son verilmesi gerektiğini belirterek, her ülkenin kendi halkının bağımsız olarak belirlediği kalkınma yollarına ve sosyal sistemlerine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Han, yönetişim alanındaki paylaşımı derinleştirmenin ve çağımızın sınavlarının üstesinden gelme yollarını ortaklaşa aramanın önemini vurguladı.

Han son olarak çok taraflılığa bağlı kalınması ve hakkaniyet ile adaletin korunmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, büyük ya da küçük tüm ülkelerin uluslararası toplumun eşit üyeleri olduğunu savunduklarını belirterek, dünya meselelerinin herkesin katılımıyla istişare yoluyla ele alınması gerektiğini ve uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ile adaletin ortaklaşa korunmasının şart olduğunu vurguladı.

Ülkeleri BM'yi korumak ve güçlendirmek için ortak hareket etmeye ve güç birliği yapmaya çağıran Han, BM'nin reform süreçlerine ve iklim değişikliği ile halk sağlığı güvenliği gibi küresel sorunlarla etkin mücadelesine destek verdiklerini ifade etti.

Çin'in ortak kalkınmanın başlıca itici gücü olduğunu söyleyen Han, hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli sosyal istikrar olmak üzere iki mucize gerçekleştirdiklerini ve uzun yıllardır küresel büyümeye yaklaşık yüzde 30 katkı sunduklarını belirtti.

Çin'in değişim çağında ilerici bir güç olduğunu ifade eden Han, her zaman gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını savunduklarını ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi doğrultusunda çalıştıklarını sözlerine ekledi.