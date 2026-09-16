Han Zheng, savaş ve krizlere rağmen barış ve işbirliği eğiliminin süreceğini söyledi - Son Dakika
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Han Zheng, savaş ve krizlere rağmen barış ve işbirliği eğiliminin süreceğini söyledi

Han Zheng, savaş ve krizlere rağmen barış ve işbirliği eğiliminin süreceğini söyledi
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen barış, kalkınma ve işbirliği eğiliminin önüne geçilemeyeceğini, çok kutupluluğa ve ekonomik küreselleşmeye yönelişin geri döndürülemez olduğunu belirtti. Han, yaklaşık 100 ülke ve kuruluşun temsilcisinin katıldığı 13.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu karmaşık zorluklara rağmen barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan anlayışına yönelik eğilimin önüne geçilemeyeceğini, dünyanın çok kutupluluğa ve ekonomik küreselleşmeye doğru ilerleyişinin ise geri döndürülemez olduğunu söyledi.

Han, yaklaşık 100 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan resmi temsilcilerin katıldığı 13. Beijing Xiangshan Forumu'nun salı günü düzenlenen karşılama yemeğinde yaptığı konuşmada, dünya genelindeki insanların kalkınma ve güvenlik arzusunun giderek arttığını, uluslararası adalet ve hakkaniyet yönündeki çağrıların da giderek daha güçlü şekilde dile getirildiğini belirtti.

Han, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, hakiki çok taraflılığın benimsenmesi, farklılık ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi, insanı merkeze alan bir yaklaşım benimsenmesi ve teknolojinin insanlığın yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sorumlu ve gelişmekte olan en büyük ülke olarak Çin'in kendi kalkınmasını her zaman insanlığın kalkınması bağlamında değerlendirdiğini söyleyen Han, modernleşme yoluyla dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına katkı sunduklarını ifade etti.

Han, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olan Çin'in büyük bir ülke olarak taşıdığı sorumluluğun bilinciyle kendi kalkınmasını her zaman insanlığın kalkınması çerçevesinde ele aldığını belirtti. Han, Çin modernleşmesi yoluyla dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına katkıda bulunduklarını söyledi.

Han, Beijing Xiangshan Forumu'nun 20 yıllık geçmişi boyunca güvenlik konusunda mutabakat sağlanması, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Han, foruma katılan konukların kapsamlı görüşmeler gerçekleştirerek uluslararası güvenlik işbirliğinin ilerletilmesine ve dünya barışı ve istikrarının korunmasına yeni katkılar sunmasını temenni etti.

Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Han Zheng, savaş ve krizlere rağmen barış ve işbirliği eğiliminin süreceğini söyledi - Son Dakika

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