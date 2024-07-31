Haniye'ye düzenlenen suikast Pakistan'da protesto edildi - Son Dakika
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Haniye'ye düzenlenen suikast Pakistan'da protesto edildi

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı protesto etti. Filistin bayrakları ve Haniye'nin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, direnişin sona ermeyeceği yönünde sloganlar attı.

31.07.2024 22:54
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- Haniye'ye düzenlenen suikast Pakistan'da protesto edildi

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı protesto etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi Pakistan'da protesto edildi. Karaçi kentinde düzenlenen protestolarda Filistin bayrakları ve Haniye'nin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, direnişin sona ermeyeceği yönünde sloganlar attı. "İsrail yok edilene kadar savaş devam edecek" sloganları atan protestocular, "Sizinleyiz" sloganlarıyla da Filistinlilere destek mesajı gönderdi.

"Haniye'nin öldürülmesi Filistin özgürlük hareketini sona erdirmeyecek"

Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl Partisi lideri Maulana Fazlur Rehman ise yaptığı açıklamada, Haniye'nin öldürülmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. JUI'nin Haniye'nin ailesinin ve Filistin halkının acısını paylaştığını belirten Rehman, Hamas liderinin öldürülmesinin Filistin özgürlük hareketini sona erdirmeyeceğini vurguladı. Rehman, diğer siyasi figürlerle birlikte kitlesel gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunarak, Filistin davasıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Pakistanlı parti liderleri, Haniye'nin öldürülmesine tepki olarak Cuma günü ülke çapında protesto gösterileri planladıklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Haniye'ye düzenlenen suikast Pakistan'da protesto edildi - Son Dakika

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