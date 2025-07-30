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Hanzala Aktivistlerinin Sınır Dışı Süreci

Hanzala Aktivistlerinin Sınır Dışı Süreci
30.07.2025 17:06
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İsrail, Hanzala gemisindeki aktivistlerden beşini sınır dışı etti, iki kişi ise hapiste tutuluyor.

İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisindeki aktivistlerden beşinin bugün sınır dışı edilmek üzere havalimanına getirildiği, ikisinin ise Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde tutulmaya devam ettiği belirtildi.

Gazze'ye yardım götürmek için çıktıkları yolda İsrail tarafından alıkonulan Hanzala gemisi aktivistlerine ilişkin İsrailli hak örgütü "Adalah"tan açıklama geldi.

AÇLIK GREVİ 5. GÜNÜNDE

Adalah'tan yapılan açıklamaya göre, Givon Hapishanesi'nde kötü koşullar altında tutulmaya devam eden ABD vatandaşı Christian Smalls ile Tunus vatandaşı Hatem Aouini'nin hukuka aykırı bir şekilde alıkonmalarını protesto etmek için başlattıkları açlık grevi beşinci gününe girdi.

Adalah'ın avukatlarıyla bugün görüşme gerçekleştiren Smalls ve Aouini, iki cezaevi personelinin hücrelerine düzenli olarak baskınlar düzenleyerek arama yaptığını söyledi.

"UYUDUKLARI ALAN TAHTA KURULARI İLE DOLU"

Uyudukları alanın tahta kurularıyla dolu olduğunu ve temel hijyen malzemelerinden mahrum kaldıklarını vurgulayan aktivistler, avluda vakit geçirmelerine izin verilmediğini, gün boyu kapalı hücrelerde, temiz hava veya hareket alanı olmadan tutulduklarını belirtti. Hanzala aktivistleri Smalls ile Aouini'nin yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor.

5 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan gemideki aktivistlerin 5'i sınır dışı edilecek. Bugün ilerleyen saatlerde sınır dışı edilmek üzere havalimanına getirilen Hanzala aktivistlerinin ise ABD vatandaşı Braedon Peluso, ABD- Fransa çifte vatandaşı Frank Romano, İspanya'dan Santiago Gonzalez Vallejo ile Sergio Toribio Sanchez ve Norveç'ten Vigdis Bjorvand olduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti. Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı. Aşdod (Usdud) Limanı'na 27 Temmuz'da getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılmış, 28 Temmuz'da ise 5 aktivist sınır dışı edilmişti.

Hanzala aktivistlerinden 7'si dün sınır dışı edilmişti. Hanzala aktivistlerinden 14'ü hakkında 28 Temmuz'da sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verilmiş ve aktivistler Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanzala Aktivistlerinin Sınır Dışı Süreci - Son Dakika

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