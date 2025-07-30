Hanzala Aktivistlerinin Sınır Dışı Süreci

İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisindeki aktivistlerden beşinin bugün sınır dışı edilmek üzere havalimanına getirildiği, ikisinin ise Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde tutulmaya devam ettiği belirtildi.

Gazze'ye yardım götürmek için çıktıkları yolda İsrail tarafından alıkonulan Hanzala gemisi aktivistlerine ilişkin İsrailli hak örgütü "Adalah"tan açıklama geldi.

AÇLIK GREVİ 5. GÜNÜNDE

Adalah'tan yapılan açıklamaya göre, Givon Hapishanesi'nde kötü koşullar altında tutulmaya devam eden ABD vatandaşı Christian Smalls ile Tunus vatandaşı Hatem Aouini'nin hukuka aykırı bir şekilde alıkonmalarını protesto etmek için başlattıkları açlık grevi beşinci gününe girdi.

Adalah'ın avukatlarıyla bugün görüşme gerçekleştiren Smalls ve Aouini, iki cezaevi personelinin hücrelerine düzenli olarak baskınlar düzenleyerek arama yaptığını söyledi.

"UYUDUKLARI ALAN TAHTA KURULARI İLE DOLU"

Uyudukları alanın tahta kurularıyla dolu olduğunu ve temel hijyen malzemelerinden mahrum kaldıklarını vurgulayan aktivistler, avluda vakit geçirmelerine izin verilmediğini, gün boyu kapalı hücrelerde, temiz hava veya hareket alanı olmadan tutulduklarını belirtti. Hanzala aktivistleri Smalls ile Aouini'nin yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor.

5 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan gemideki aktivistlerin 5'i sınır dışı edilecek. Bugün ilerleyen saatlerde sınır dışı edilmek üzere havalimanına getirilen Hanzala aktivistlerinin ise ABD vatandaşı Braedon Peluso, ABD- Fransa çifte vatandaşı Frank Romano, İspanya'dan Santiago Gonzalez Vallejo ile Sergio Toribio Sanchez ve Norveç'ten Vigdis Bjorvand olduğu açıklandı.