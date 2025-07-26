Hanzala Gemisi Gazze'ye Yaklaşıyor - Son Dakika
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Hanzala Gemisi Gazze'ye Yaklaşıyor

26.07.2025 14:51
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Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Hanzala gemisi, İsrail'in daha önce müdahale ettiği noktaya varıyor.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el konulan noktaya yaklaşıyor.

FFC'nin Youtube hesabında gemi içinden canlı yayın yapılıyor ve anlık radar görüntüleri paylaşılıyor.

FFC'nin verdiği bilgiye göre, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine İsrail'in müdahale ettiği noktaya yaklaşan geminin saat 16.00 civarı bu noktaya ulaşması bekleniyor.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hanzala Gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hanzala Gemisi Gazze'ye Yaklaşıyor - Son Dakika

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