Harris'ten Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
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Harris'ten Gazze Ateşkesi Açıklaması

Kamala Harris, Gazze'deki ateşkesin iki devletli çözümün temelini oluşturabileceğini belirtti.

16.01.2025 11:48
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak "Yapılması gereken daha çok iş olsa da bu anlaşmanın İsrail ve Filistin halkları için daha barışçıl bir gelecek sunacak iki devletli bir çözümün temelini oluşturabileceğini düşünüyorum." dedi.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Harris, mevcut Başkan Joe Biden ve kendisinin, Gazze'de sağlanan anlaşmanın bir parçası olarak ABD vatandaşı esirlerin evlerine dönecek olması konusundaki memnuniyetlerini ifade ederek anlaşmaya varılmasında büyük payı olan Katar ve Mısır taraflarına da teşekkür etti.

Harris, bu süreçte Orta Doğu'daki pek çok liderle yaptığı görüşmelerde, "İsrail'in güvenliği, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye saldırıların sonlandırılması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirebilmesi" konularına odaklandığını ifade etti.

Ateşkes anlaşmasının, insani yardımların artırılması ve çatışmaların sona erdirilmesiyle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu yardıma erişmesini sağlayacağını savunan Harris, "Yapılması gereken daha çok iş olsa da bu anlaşmanın İsrail ve Filistin halkları için daha barışçıl bir gelecek sunacak iki devletli bir çözümün temelini oluşturabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Austin'e göre ateşkes iki ülke için de "yeni bir umut"

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Bakan Lloyd Austin, ülkesinin Mısır ve Katar'la aylar süren diplomatik temasları ve çabalarının ardından Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

7 Ekim 2023'ü takip eden olaylardan sonra hem İsrail hem de Filistin halkı için "yeni bir umut" yaratacağını belirttiği anlaşmanın "titizlikle" uygulanması gerektiğini kaydeden Austin, ABD'nin, her iki halk için daha umutlu, güvenli ve adil geleceğin oluşturulmasındaki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

??İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkan seçimlerini kazanmasına bağlamıştı.

Trump, ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunarak "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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