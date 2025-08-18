Hasan Akyol için Mecliste cenaze töreni - Son Dakika
Hasan Akyol için Mecliste cenaze töreni

18.08.2025 12:16
19. Dönem Bartın Milletvekili Hasan Akyol için Mecliste tören düzenlendi, cenazesi yarın defnedilecek.

Vefat eden 19. Dönem Bartın Milletvekili ve 50. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol için Mecliste cenaze töreni düzenlendi.

Törene, 82 yaşında yaşamını yitiren Akyol'un ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Burada Akyol'un öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Akyol'un ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

Hasan Akyol'un cenazesi, bugün Bartın'ın Kozcağız Beldesi Bedil Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından Bedil Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zonguldak'ta 1943'te dünyaya gelen Akyol, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukatlık yapan Akyol, 1991'de DSP'den Bartın Milletvekili seçildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da yapan Akyol, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

