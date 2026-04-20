Hasan Alpargün Davasında Adalet Mücadelesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki Hasan Alpargün Apartmanı davasında aileler, 'olası kast' kararının arkasında duruyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı davasının istinaf incelemesinin, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde görülmesi öncesinde aileler açıklama yaptı. Yerel mahkemenin iki kez verdiği "olası kast" kararına sahip çıkmak için adliye önünde olduklarını belirten aileler, "'Olası kast' kararının bozulma ihtimalini dahi kabul etmiyoruz. Bu kararda ısrarcıyız. Adaletin peşindeyiz. Mücadelemizden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, 96 kişinin hayatını kaybettiği Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "'olası kast' koşullarının oluşmadığı" gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Yeniden görülen davada 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpargün'e aynı suçtan tekrar 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin bugün duruşmalı olarak yapılmasına hükmetti.

"Depremde kaybettiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkıyoruz"

İstinaf mahkemesi önünde bir araya gelen aileler, "Depremde kaybettiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkıyoruz" yazılı pankart ve "Alo adalet: Sesimizi duyan var mı?", "Depremde ölmek fıtratımızda değil", "Müebbet = olası kast", "Kader değil, olası kast", "Bugün değilse ne zaman olası kast?", "Rantın adı: Olası kast" yazılı dövizler taşıdı.

Açıklamaya, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, SYKP Eş Başkanı Mertcan Titiz, Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran ile sivil toplum örgütleri ve partiler de destek verdi.

"Yerel mahkemenin verdiği 'olası kast' kararının bozulma ihtimalini dahi kabul etmiyoruz"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü avukat Eren Can, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada evladını kaybeden anneler var, evladını kaybeden babalar var, kardeşini kaybeden insanlar var, anne ve babasını kaybeden insanlar var. Hepimizin acısı ortak, mücadelesi de ortak. Daha önce yerel mahkeme tarafından iki kez verilen 'olası kastla öldürme' kararına sahip çıkmak için, bu kararın bozulmaması için, tutuklu sanığın tahliye olmaması için buradayız. Bu mücadeleyi veriyoruz ve deprem ceza davalarında adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz yasımızı bir kenara koyup buraya geldik. Çünkü öfkemiz artık acımızdan daha büyük. 3 sene geçti ve 3 sene sonra adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Adana Hasan Alpargün davasında yerel mahkemenin verdiği 'olası kast' kararının bozulma ihtimalini dahi kabul etmiyoruz. Bu kararda ısrarcıyız. Adaletin peşindeyiz. Mücadelemizden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz."

"Bir gecede kaybettiğimiz ailelerimiz için adalet istiyoruz"

Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında kardeşini ve babasını kaybeden Gizem Çetin, "Alpargün Apartmanı aileleri olarak 'olası kast' kararına sahip çıkmak için buradayız. Bir gecede kaybettiğimiz ailelerimiz için adalet istiyoruz. Hasan Alpargün'ün en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Buradan çıkacak kararın deprem davalarında emsal olmasını istiyoruz. Yaşananlar bir afet değil, bir cinayettir. Herkes kasten öldürülmüştür. 'Bilinçli taksir' ifadesinin dahi kullanılmaması gerekiyor. Tek bir karar gerekiyor, o da 'olası kast'tır" diye konuştu.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şube Başkanı ve müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin ise mahkemenin vereceği kararın yalnızca bu dosya için değil, benzer tüm davalar için belirleyici olacağını belirtti.

Metin, "Mahkeme içeride şu kararı verecek: Bu binaların yıkımı önlenebilir miydi? Bu afet mi, katliam mı? Sanıkları, müteahhitleri, katilleri mi koruyacağız yoksa halkın, toplumun taleplerini mi kabul edeceğiz? Bu kararı verecek içeride. 'Olası kast' kararı verilebilir bir karar. İki defa verildi, yine verilmesinde hiçbir engel yok. ve 'olası kast' kararı dediğimiz gibi tüm deprem dosyalarına, tüm maden katliamlarına, tüm fabrika katliamlarına da uygulanan bir hukuki normdur. Buradan çıkacak karar lehimize veya aleyhimize fark etmez. Kesinleşene kadar ve diğer tüm deprem dosyalarında tüm sorumlular cezalandırılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Aileler açıklama sırasında "Hak, hukuk, adalet, Alpargün'e müebbet", "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok", "Adalet olası kasta gelecek", "Afet değil, bu bir katliam" gibi sloganlar attı.

Açıklamanın ardından aileler, duruşmayı takip etmek için Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'ne geçti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:05:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.