İstanbul\'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ameliyat sırasını öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ettikleri öne sürülen 11 sanık hakkında hazırladığı 178 sayfalık iddianameyi tamamladı. İddianamede 33 kişi müşteki, 2 kişi mağdur, 11 kişi sanık olarak yer aldı.

ÖRGÜT ELEBAŞINDAN SAVUNMA

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. M.M., ifadesinde suçlamaları reddetti. Mecburi hizmet sonrası Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi biriminde göreve başladığını anlatan M.M., geçmişte ameliyat malzemeleri alımıyla ilgili ifade verdiğini belirtti.

M.M., suç örgütü kurduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı: "İddia edildiği üzere suç örgütü lideri olmam, suç örgütünü kurmam, yönetmem kesinlikle yalandır. Biz şerefli Türk hekimleri, Yedikule Hastanesi'nde her yıl 4 bin akciğer ameliyatı yapıyoruz. Bu, Türkiye'deki ameliyatların yüzde 25'ine denk geliyor. Avrupa ve Türkiye'de en kaliteli ameliyat burada yapılmaktadır. Hasta yakınlarının gönüllü bağışlarıyla son model cihazlar kazandırılmıştır. Hiçbir bağış usulsüz değildir."

"50 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ"

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Nurgül Kalaycı, kanser tedavisi için Yedikule'de ameliyat sürecini anlattı. Kalaycı, doktor V.E. ile görüştüğünü ve kendisine acilen ameliyat olması gerektiğinin söylendiğini aktardı.

Kalaycı şu ifadeleri kullandı: "Doktor, hastanenin yoğun olduğunu, 3-4 aydan önce sıra gelmeyeceğini söyledi. Ancak bağış yaparsak 10 gün içinde ameliyat edilebileceğimizi belirtti. 50 bin lira teklif etti ama kabul etmedim."

Kalaycı, daha sonra başka bir hastanede ameliyat edildiğini ve 250 bin liralık ücretin 200 bin liraya indirildiğini, bunun 130 bin lirasını doktora elden, 70 bin lirasını kredi kartıyla ödediğini belirtti.

MASAK RAPORU: MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, sanıklar arasında milyonlarca liralık para transferi tespit edildi. Prof. Dr. M.M. ile bazı sanıklar arasında 1 milyon 855 bin 967 lira, V.E. ile diğer sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 liralık para giriş-çıkışı bulundu. Ayrıca diğer sanıklar arasında da yoğun para trafiği olduğu kaydedildi.

"BAĞIŞ EVRAKI" İLE ÖRTBAS

Sanıkların, hastalardan alınan paraları bağış gibi gösterdikleri ve evrak düzenleyerek imzalattıkları ancak hasta yakınlarına makbuz verilmediği, sonrasında bu belgelerin yırtıldığı belirtildi. Sanık A.Ç.B.'nin IBAN numarasına yatırılan paraların, daha sonra eşi Zeynur E.'nin hesabına aktarıldığı belirlendi.

KOMİSYON VE HİYERARŞİK YAPI

İddianamede, Yedikule'de çalışmayan sanık doktorlar E.Ö. ve M.F.'nin, hasta yönlendirmeleri karşılığında komisyon aldığı tespit edildi. Servis sorumlu hemşiresi A.A.'nın ise örgüt adına hasta yakınlarından para topladığı kaydedildi. Sanıkların, bağış yapabilecek hastaları özellikle seçtikleri, ameliyat sırasını öne alarak diğer hastaları mağdur ettikleri ve örgütlü şekilde hareket ettikleri vurgulandı.

MAHKEME KABUL ETTİ

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul etti. Sanıkların, hasta ve yakınlarının çaresizliğinden yararlanarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yargılanacakları bildirildi.