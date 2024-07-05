Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasında sadece 1 hekim başvurdu

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(ANKARA) - Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasına 26 boş birim olmasına rağmen sadece 1 hekimin başvurusu yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Açılan kadrolara dikkat ederseniz, aile sağlık merkezi binalarının yarısı yıkık yarısı ağır hasarlı. Yani, aile sağlık merkezi yok, gidip çalışabileceğiniz bir bina yok" dedi.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirmesi kurasıyla ilgili açıklama yaptı. Sağlık sisteminin de depremde enkaz altında kaldığını belirten Yılmaz, "Nisan 2023'ten beri Sağlık Müdürlüğü'ne önlem almaya, Hatay'a özgü deprem koşullarına uygun bir birinci basamak sağlık sistemi uygulayalım dedik. Hatta bunu yazılı olarak bildirdik. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bunu reddetti. Bu sorunu, hekimlere ceza ve mobbing uygulayarak çözebileceğini zannetti ama işler öyle yürümüyor" dedi.

"26 birimden 25'inde hemşire yok"

Yılmaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Geldiğimiz noktada, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, 26 hekim kadrosu açtı. Fakat bunlara sadece 1 başvuru oldu. O arkadaşımızın da tercih yapıp yapmayacağı belli değil. Tabi bunların nedenleri var. Açılan kadrolara dikkat ederseniz, aile sağlık merkezi binalarının yarısı yıkık yarısı ağır hasarlı. Yani, aile sağlık merkezi yok, gidip çalışabileceğiniz bir bina yok. 26 birimin 25'inde hemşire yok. Nüfuslar düşük, doğru dürüst maaş da alamazsınız. Aşıları neyle yapacaksınız, kimle beraber yapacaksınız?

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönetimindeki Sağlık Bakanlığı 6 ay önce Hatay'ı deprem olmayan illerle aynı kategoriye getirdi. Performans, izlem, kanser gibi kriterlere bağlı olarak ücretlerin yarısını kesmeye başladı. Özellikle yıkımın çok fazla olduğu Antakya, Defne, Kırıkhan, Hassa, Samandağ gibi ilçelerimizde birçok hekim mağdur edildi."

"Birçok sağlık hizmetine de erişim kısıtlı"

İl Sağlık Müdürlüğ'nün denetimleri baskı ve tehdit aracı olarak kullandığını söyleyen Yılmaz, her hafta denetime çıktıklarına, konteynerlerde sınıf denetimi yaparak sınıftan düşürmekle tehdit ettiklerine dikkat çekerek, "Bu arkadaşlarımız da gittiği zaman, zaten hemşire eksiğimiz var, sağlık çalışanı, hekim eksiğimiz var. Bunlar da işini kaybettiği zaman size kiminle sağlık hizmeti vereceksiniz" diye konuştu.

Depremde 66 tane aile sağlık merkezinin yıkıldığını söyleyen Yılmaz, sadece Antakya'da aile sağlığı merkezinde deprem öncesi 125 hemşire çalışırken şu an bu oranın 60'ın altına, hekimler de 80'in altına düştüğüne dikkat çekti.

Tüm bunların sorumlusu olarak eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve yerel sağlık yöneticilerini işaret eden Yılmaz, sorunların hala devam ettiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

"Barınma sorunumuz devam ediyor, oturabileceğimiz doğru dürüst bir ev yok. Çocuğunuzu okula gönderebileceğimiz doğru dürüst bir okul yok. Sürekli hırsızlık oluyor. Yollar güvenli değil. Hava kirliliği had safhada, önlem alan yok. Şehirdeki su, içilemiyor. Birçok sağlık hizmetine de erişim kısıtlı. Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine çağrım, 'Gelin, bu kaostan çıkmanın yollarını birlikte konuşalım."