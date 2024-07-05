Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasında sadece 1 hekim başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasında sadece 1 hekim başvurdu

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasına 26 boş birim olmasına rağmen sadece 1 hekimin başvurusu yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, aile sağlık merkezlerinin yıkık ve hasarlı olduğunu belirterek, çalışabilecek bir bina olmadığını söyledi. Ayrıca, hemşire eksikliği, düşük maaşlar ve performansa dayalı ücret kesintileri gibi sorunlara da dikkat çekti. Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık yöneticilerine çağrıda bulunarak sorunların çözülmesini istedi.

05.07.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasına 26 boş birim olmasına rağmen sadece 1 hekimin başvurusu yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Açılan kadrolara dikkat ederseniz, aile sağlık merkezi binalarının yarısı yıkık yarısı ağır hasarlı. Yani, aile sağlık merkezi yok, gidip çalışabileceğiniz bir bina yok" dedi.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirmesi kurasıyla ilgili açıklama yaptı. Sağlık sisteminin de depremde enkaz altında kaldığını belirten Yılmaz, "Nisan 2023'ten beri Sağlık Müdürlüğü'ne önlem almaya, Hatay'a özgü deprem koşullarına uygun bir birinci basamak sağlık sistemi uygulayalım dedik. Hatta bunu yazılı olarak bildirdik. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bunu reddetti. Bu sorunu, hekimlere ceza ve mobbing uygulayarak çözebileceğini zannetti ama işler öyle yürümüyor" dedi.

"26 birimden 25'inde hemşire yok"

Yılmaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Geldiğimiz noktada, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, 26 hekim kadrosu açtı. Fakat bunlara sadece 1 başvuru oldu. O arkadaşımızın da tercih yapıp yapmayacağı belli değil. Tabi bunların nedenleri var. Açılan kadrolara dikkat ederseniz, aile sağlık merkezi binalarının yarısı yıkık yarısı ağır hasarlı. Yani, aile sağlık merkezi yok, gidip çalışabileceğiniz bir bina yok. 26 birimin 25'inde hemşire yok. Nüfuslar düşük, doğru dürüst maaş da alamazsınız. Aşıları neyle yapacaksınız, kimle beraber yapacaksınız?

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönetimindeki Sağlık Bakanlığı 6 ay önce Hatay'ı deprem olmayan illerle aynı kategoriye getirdi. Performans, izlem, kanser gibi kriterlere bağlı olarak ücretlerin yarısını kesmeye başladı. Özellikle yıkımın çok fazla olduğu Antakya, Defne, Kırıkhan, Hassa, Samandağ gibi ilçelerimizde birçok hekim mağdur edildi."

"Birçok sağlık hizmetine de erişim kısıtlı"

İl Sağlık Müdürlüğ'nün denetimleri baskı ve tehdit aracı olarak kullandığını söyleyen Yılmaz, her hafta denetime çıktıklarına, konteynerlerde sınıf denetimi yaparak sınıftan düşürmekle tehdit ettiklerine dikkat çekerek, "Bu arkadaşlarımız da gittiği zaman, zaten hemşire eksiğimiz var, sağlık çalışanı, hekim eksiğimiz var. Bunlar da işini kaybettiği zaman size kiminle sağlık hizmeti vereceksiniz" diye konuştu.

Depremde 66 tane aile sağlık merkezinin yıkıldığını söyleyen Yılmaz, sadece Antakya'da aile sağlığı merkezinde deprem öncesi 125 hemşire çalışırken şu an bu oranın 60'ın altına, hekimler de 80'in altına düştüğüne dikkat çekti.

Tüm bunların sorumlusu olarak eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve yerel sağlık yöneticilerini işaret eden Yılmaz, sorunların hala devam ettiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

"Barınma sorunumuz devam ediyor, oturabileceğimiz doğru dürüst bir ev yok. Çocuğunuzu okula gönderebileceğimiz doğru dürüst bir okul yok. Sürekli hırsızlık oluyor. Yollar güvenli değil. Hava kirliliği had safhada, önlem alan yok. Şehirdeki su, içilemiyor. Birçok sağlık hizmetine de erişim kısıtlı. Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine çağrım, 'Gelin, bu kaostan çıkmanın yollarını birlikte konuşalım."

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Ek Yerleştirme, Hatay, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasında sadece 1 hekim başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 20:04:51. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da aile hekimliği ek yerleştirme kurasında sadece 1 hekim başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement