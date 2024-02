Güncel

Hatay'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor

HATAY - Hatay'da deprem konutları için inşa edilen konutların kura çekimi ve anahtar teslimi töreni öncesinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da 135 bin civarında hak sahibi olduğunu belirterek, "Hatay için hazırladığımız 7 bin 700'den fazla konutun kuraları çekilecek. Neredeyse bütün ilçelerimizde hazırladığımız konutlar için geçerli" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da depremzede vatandaşlara teslim edilecek konutların kura çekimi ve anahtar teslim töreni öncesinde Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören öncesinde çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Özhaseki, ekiplerden bilgi aldı. Bakan Özhaseki, Antakya ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi Emlak Konut şantiyesi alanında yapacağı inceleme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, açıklama sonrası Emek- Aksaray TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu.

"7 bin 700'den fazla konutun kuraları çekilecek"

Teslimi yapılacak konutlarla ilgili bilgi veren Bakan Özhaseki, "Hepimizin derinden üzüldüğü, büyük zararlar gördüğü iki tane üst üste yaşadığımız deprem atlatmıştık. O günden bugüne yapılan çalışmalar neticesinde, ilk olarak bugün yaptığımız konutların tesliminde bulunuyoruz. Allah bir daha göstermesin, Cenab-ı Hak böyle afet vermesin. Ama doğanın da kendine has kuralları var, onlar işliyor. Bunu bilerek hareket ettiğimizde herhalde en az hasarla bu işleri atlatırız diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kaç saat sonra teşvik edecekler. Hatay için hazırladığımız 7 bin 700'den fazla konutun kuraları çekilecek. Neredeyse bütün ilçelerimizde hazırladığımız konutlar için geçerli. Bizim önemsediğimiz bölüm, içinde bulunduğumuz mekan. Hatay, belki Mezopotamya'nın kalbi ama bulunduğumuz mekan da Hatay'ın kalbi olsa gerek. En önemli mekan burası" dedi.

"20 metreye yakın kazık çakarak zemini sağlamlaştır"

Zeminde 20 metre derinliğinde sağlamlaştırma çalışmaları yapıldığını kaydeden Özhaseki, "İçerisinde bulunduğumuz mekanda Atatürk Caddesi'nde arkadaşlarımız işe başladılar. Zemine üst tarafa yapacağımız inşaatlardan daha fazla önem vererek çalışma yapıyoruz. Biraz önce gezdiğimiz yerlerde arkadaşlarımız da hep söylediler, 20 metreye yakın kazık çakarak zemini sağlamlaştırarak üzerindeki binaları yapmaya çalışıyoruz. Bizi belki de en çok olan bölüm oluyor. Burası bir vadi, ova. 100 milyonlarca yıl taşınmış alüvyonlar üzerine oturuyor. Keşke mümkün olsa da böyle bir zemin üzerinde yerleşim olmasa. Ama binlerce yıldır yaşayan bir kentte de bunu değiştirebilme imkanımız çok gözükmüyor. Yapmamız icap eden tek şey, zemini bilerek ona uygun olarak, bilim bize ne söylüyorsa ona göre hareket ederek inşaat yapmak. Burada aylardır süren faaliyetler neticesinde, binaların yükselme başladığını hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

"Hatay'da hak sahibi sayısı AFAD'ın bize bildirdiği verilere göre 135 bin civarında"

Hatay'da 135 bin hak sahibinin olduğunu belirten Özhaseki, "Hatay geneline baktığımız zaman 135 bin civarında konutun yıkıldığını, vatandaşımızın hak sahibi olduğunu görüyoruz. Daha fazla yıkılmış olabilir yada orta hasarlı binalar yıkılabilir. Ama hak sahibi sayısı AFAD'ın bize bildirdiği verilere göre 135 bin civarında. Biz 100 bin civarında konutun ya ihalesini yaptık ya da ihale süreçleri devam ediyor. Bundan sonra da bir taraftan yerinde dönüşümle vatandaşlarımız yapmak istediğinde önlerini açacağız, bir taraftan da yer bulmaya zorlandığımız yerlerde daha hızlı davranarak inşaatlara bir an önce devam edeceğiz. Her başladığımız inşaata bir yıl gibi süre veriyoruz. Bizim bir an önce de sözümüzü yerine getirebilmek adına bütün inşaatlarda arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde işlerine devam ediyor. Şu anda deprem bölgesinde çalışan mühendisinden işçi arkadaşlarımıza kadar toplam 110 bin kişi gece gündüz demeden üç vardiya şeklinde çalışmaya devam ediyorlar. Bizim amacımız evi yıkılan, dışarıda, konteynerde kalan her kim varsa evlerine girinceye kadar, onlar 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek. Bu amaçla bugün burada ilk kuraları çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burada olacaklar. Bir taraftan hastanelerin açılışını, bir taraftan kura çekimini yapacaklar. Bir taraftan da yaklaşan seçimlerdeki adaylarımızı buradan ilan edecekler. Ben yaklaşan bu seçimlerin gerek Hatay gerek tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu inşaatlarımızın kazasız belasız bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Bu konuda da çalışacak, tedbir alacak bizim ekibimiz, bunu da yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha müjdeli haberlerle Hatay halkımızla birlikte oluruz" şeklinde konuştu.