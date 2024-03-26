Hatay'da fırtına ve sağanağa rağmen okullar tatil edilmedi - Son Dakika
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Hatay'da fırtına ve sağanağa rağmen okullar tatil edilmedi

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Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Hatay'da yaşanan fırtına ve sağanağa rağmen okulların tatil edilmemesine tepki göstererek, öğrencilerin Türkiye genelinde uygulanan ortak sınava tabi tutulduğunu belirtti. Tıraş, çocukların güvenliğinin tehlikede olduğunu ve Hatay'da hiçbir şeyin normalleşmediğini vurguladı. Konteyner okullarda çatıların uçtuğu ve sıraların devrildiği görüntüler de paylaşıldı.

26.03.2024 17:20
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Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Hatay'da fırtına ve sağanağa rağmen okulların tatil edilmeyerek, öğrencilerin Türkiye genelinde uygulanan ortak sınava tabi tutulduğunu belirterek, "Çocuklarımız 6 Şubat'ı bir daha yaşıyor. Hatay'da hiçbir şey normalleşmedi." dedi.

Hatay'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle konteyner kentleri su bastı, binaların çatıları uçtu. Defne ilçesinde okullar durumunu ANKA'ya anlatan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, ağaçların devrildiğini, çatıların uçtuğunu, yolların güvenli olmadığını söyledi.

Okulların tatil edilmemesine tepki gösteren Tıraş, şunları söyledi:

"Birçoğumuzun can güvenliği yok ama maalesef bırakın okulların tatil edilmesini, bugün depremzede çocuklar, travmayı atlatmamış çocuklar, fırtınada 6 Şubat'ı bir daha yaşayan çocuklarımız 6. sınıfta Türkçe dersinden, 9. sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türkiye geneli ortak sınava tabi tutuluyor. Buradaki depremzede öğrencilerimiz Ankara'da, İstanbul'da, ülkenin dört bir tarafındaki yaşıtları ile aynı sınava tabi tutuluyorlar. Hatay'da deprem bölgesinde hiçbir şey normalleşmedi. Bu algıyı yönetmeyi bırakın, her şey ortada."

Tıraş'ın, Defne Çekmece Yılmaz Nurlu İlkokulu ve Ortaokulundan çektiği görüntülerde, konteyner okulun yan cephelerinin uçtuğu, okul sıralarının fırtınadan nedeniyle devrildiği görülüyor.

Hatay\'da fırtına ve sağanağa rağmen okullar tatil edilmedi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay'da fırtına ve sağanağa rağmen okullar tatil edilmedi - Son Dakika

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