Hatay'da Kadınlar Amigurumi Bebek Yaparak Kazanç Sağlıyor

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, kursta amigurumi bebek yaparak kazanç sağlıyor.

İlçede Halk Eğitim Merkezince açılan amigurumi bebek yapımı kursuna 30 kadın devam ediyor.

Usta öğreticilerden işin inceliklerini öğrenen kadınlar aralarında çizgi film karakterlerinin de yer aldığı farklı çeşitlerle bebekler yapıyor.

Ördükleri bebeklerin beğenilmesi üzerine sosyal medya üzerinden satışına başlayan kadınlar, ürünlerini yurt içinin yanı sıra yurt dışına da göndererek kazanç sağlıyor.

"İngiltere ve ABD'de müşterilerimiz var"

Usta öğretici Rabia Bölükbaşı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından amigurumi bebek satışlarının arttığını söyledi.

Kadınların kurs sayesinde deprem psikolojisinden uzaklaşarak bir nebze olsun moral bulduğunu anlatan Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Yurt içi ve yurt dışında satış yapıyoruz. Hem eğlenerek örüyoruz hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. İngiltere ve ABD'de düzenli gönderdiğimiz müşterilerimiz var. Onun dışında ara ara İtalya'ya, İsviçre'ye ve Almanya'ya da ürünler gönderdik. Depremden sonra siparişlerimiz daha da arttı. Bize destek olmak için daha çok sipariş verdiler."

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Hatice Hilal Can da yaptıkları ürünlerin sağlıklı olması dolayısıyla çok talep gördüğünü söyledi.

Kadriye Yazıcı (42) deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaşabilmek için kursa başladığını söyledi.

Güzel ürünler yaptıkça kendini daha iyi hissettiğini anlatan Yazıcı, "Bizi her türlü stres ve sıkıntıdan uzaklaştırıyor. Ortaya çıkan şeyleri de görünce en çok biz mutlu oluyoruz." dedi.

Zeynep Bulut da (45) kurs sayesinde hem yeni arkadaşlıklar edindiğini hem de kazanç sağladığını kaydetti.