Hatay'da Kadınlar Amigurumi Bebek Yaparak Kazanç Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Kadınlar Amigurumi Bebek Yaparak Kazanç Sağlıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan amigurumi bebek yapımı kursuna katılan 30 kadın, çeşitli çizgi film karakterlerinin de yer aldığı bebekler yaparak sosyal medya üzerinden satış yapıyor. Kadınlar, ürünlerini yurt içi ve yurt dışına göndererek kazanç elde ediyor. Deprem sonrası siparişlerin artmasıyla birlikte kadınlar, deprem psikolojisinden uzaklaşarak moral bulduklarını ifade etti.

27.07.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, kursta amigurumi bebek yaparak kazanç sağlıyor.

İlçede Halk Eğitim Merkezince açılan amigurumi bebek yapımı kursuna 30 kadın devam ediyor.

Usta öğreticilerden işin inceliklerini öğrenen kadınlar aralarında çizgi film karakterlerinin de yer aldığı farklı çeşitlerle bebekler yapıyor.

Ördükleri bebeklerin beğenilmesi üzerine sosyal medya üzerinden satışına başlayan kadınlar, ürünlerini yurt içinin yanı sıra yurt dışına da göndererek kazanç sağlıyor.

"İngiltere ve ABD'de müşterilerimiz var"

Usta öğretici Rabia Bölükbaşı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından amigurumi bebek satışlarının arttığını söyledi.

Kadınların kurs sayesinde deprem psikolojisinden uzaklaşarak bir nebze olsun moral bulduğunu anlatan Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Yurt içi ve yurt dışında satış yapıyoruz. Hem eğlenerek örüyoruz hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. İngiltere ve ABD'de düzenli gönderdiğimiz müşterilerimiz var. Onun dışında ara ara İtalya'ya, İsviçre'ye ve Almanya'ya da ürünler gönderdik. Depremden sonra siparişlerimiz daha da arttı. Bize destek olmak için daha çok sipariş verdiler."

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Hatice Hilal Can da yaptıkları ürünlerin sağlıklı olması dolayısıyla çok talep gördüğünü söyledi.

Kadriye Yazıcı (42) deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaşabilmek için kursa başladığını söyledi.

Güzel ürünler yaptıkça kendini daha iyi hissettiğini anlatan Yazıcı, "Bizi her türlü stres ve sıkıntıdan uzaklaştırıyor. Ortaya çıkan şeyleri de görünce en çok biz mutlu oluyoruz." dedi.

Zeynep Bulut da (45) kurs sayesinde hem yeni arkadaşlıklar edindiğini hem de kazanç sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Dörtyol, Deprem, Hatay, Bebek, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Kadınlar Amigurumi Bebek Yaparak Kazanç Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 13:47:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Kadınlar Amigurumi Bebek Yaparak Kazanç Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement