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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altında

Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altında
04.07.2025 23:50
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Dörtyol'da çıkan orman yangınına 404 araç ve 1100 personelle müdahale ediliyor, 1870 vatandaş tahliye edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

404 araç ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor

Bölgede incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.30'da yangın ihbarının gelmesinin ardından başta orman teşkilatı olmak üzere AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahaya intikal ettiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için Hatay'ın yanı sıra Adana'dan da uçak ve helikopterlerin geldiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Saat 20.00'ye kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etmiş, diğer taraftan tüm ilimiz içerisinden ve komşu illerden gelen yaklaşık 404 araç ve 1100 personelle şu an itibarıyla yangına müdahale edilmektedir. Yangınla bizim özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır."

Vali Masatlı, şu an itibarıyla yaylalardaki hasarı söylemenin mümkün olmadığını ancak sadece Ziyaret Yaylası'nda 4-5 evle ilgili sorun bulunduğu bilgisinin kendilerine geldiğini dile getirdi.

9 yaylada 1870 vatandaş tahliye edildi

Yangının etkili olduğu 9 yayla bölgesinde tahliyelerin olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"9 yaylamızdan 920 hanemiz ve 1870 vatandaşımız tahliye edildi. Vatandaşlarımızdan isteyenler Dörtyol Kız Yurdunda konaklatılıyor, onların normal ihtiyaçlarıyla ilgili de her tür tedbir şu an itibarıyla alınmış durumdadır. Biliyorsunuz, son 4-5 gündür ilimizde yangınlarla ilgili Türkiye'de olduğu gibi olağanüstü dönemler yaşıyoruz. Antakya'daki yangınımızı söndürmüştük, buradaki yangımızı da inşallah bütün kurumlarımızın işbirliğiyle söndürmeye çalışacağız."

Masatlı, şu an itibarıyla hem avantajlarının hem de dezavantajlarının olduğunu belirterek, "Avantajlarımızdan bir tanesi rüzgarın şiddetini azaltmasıyla ilgilidir. Dezavantajımız, özellikle topoğrafyayla ilgili sorunlarımız söz konusudur, ancak gerek iş makinelerimiz, gerekse orman teşkilatımızın ekipleri yangının önünü almak için gerekli çalışmalarda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hassa ve Yayladağı ilçesindeki yangınlar kontrol altında

Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde çıkan yangının, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını ifade eden Masatlı, Yayladağı'ndaki yangında da gerekli kontrolün sağlandığını ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Vali Masatlı, Suriye'de Lazkiye tarafında bir yangın olduğunu hatırlatarak, bununla ilgili de birkaç ekip göndermeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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