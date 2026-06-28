Hatay\'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

HATAY'da seyir halindeyken alev alan TIR, yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde seyir halindeyken alev alan TIR, yanmaya başladı. TIR'dan yükselen alevleri fark eden şoför, aracı yolun sağına çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli suyla yangına müdahale etti. TIR'ı saran alevlerler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TIR'ı kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.