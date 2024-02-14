Hatay\'da yüzer yaşam kenti: Süheyla Sultan gemisi

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ÇEKİM TARİHİ: 2 Şubat 2024

1. Barınma yerlerinin çeşitli görüntüleri çeşitli görüntüleri

Hatay'da demirleyen "yüzer yaşam kenti" Süheyla Sultan gemisi, felaket boyutundaki depremlerinden hemen ardından, enerji sektöründe faaliyet gösteren Karadeniz Holding'in depremzedelerin konaklaması için Hatay'ın İskenderun limanına gönderdiği iki yüzer evden biri.

Süheyla Sultan gemisi barınma amaçlı kullanılırken, Rauf Bey gemisi ise 500 öğrenci ve 41 öğretmen için yatılı okula dönüştürülmüş.

Ancak şirket ile yerel yetkililer arasında yapılan protokole göre her iki geminin de Haziran'dan sonra faaliyetlerine son vermesi gerekiyor.

Süheyla Sultan'da an itibarıyla yaklaşık 1.000 kişi yaşıyor.

"Yüzer okul" olarak hizmet veren Rauf Bey gemisinde eğitim koordinasyon müdürü olan Zeynep Şahin, Xinhua'ya verdiği demeçte öğretmenlerin gemide aileleriyle birlikte yaşadıklarını, ancak aileleri çoğunlukla "konteyner kentlerde" yaşayan öğrencilerin hafta sonu eve gidebildiklerini söylüyor.

Şahin, "Altı katlı Rauf Bey'de 23 sınıf, bilgisayar laboratuvarları, sosyal alanlar ve 1.200 yatak kapasiteli bir yatakhane bulunuyor. Eğitim süreci ve kaynaklara erişim açısından öğrencilerin herhangi bir sorunu yok" diyor.

Gemideki öğrenciler lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)