Hatay'daki sınır kapılarından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika
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Hatay'daki sınır kapılarından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Hatay\'daki sınır kapılarından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

12.12.2024 12:18
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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere kurduğu bariyer koridorunda sıraya giriyor.

Belediye ekiplerinin olası yağışa karşı çadır kurduğu alanda sıra bekleyen Suriyeliler arasındaki kadın ve çocuklara geçiş için öncelik tanınıyor. Sırası gelenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla sınırdan geçiş yapıyor.

Sınır kapısında tedbir alan jandarma ekipleri, aileleriyle ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara yakın ilgi gösteriyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerden kimi ellerinde poşetlerle kimi de el arabalarında yatak, mobilya ve çamaşır makinesi gibi ev eşyalarını yanlarında götürüyor.

Türk Kızılay ve bazı yardım kuruluşları, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan jandarma ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

"Tüm dünyada sadece Türk milleti bize yardım etti"

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen Eyüb Abdulkadir, AA muhabirine, kendilerine yardımlarından dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Yaklaşık 5 yıl sonra memleketi Şam'a dönmenin sevincini yaşadığını dile getiren Abdulkadir, "Ülkemizde zulüm bitti, hapis hayatı son buldu. Buradan çok memnun ayrılıyorum. Allah, Türklerden razı olsun. Tüm dünyada sadece Türk milleti bize yardım etti. Mersin'de bir lokantada çalışıyordum, şimdi ülkeme gidip orada çalışacağım ve yeni bir hayat kuracağım." dedi.

Muhammed Gazi de 7 yıl Antalya'da yaşadığını ve Halep'e dönmek üzere yola çıktığını ifade etti.

Mehmet Bedevi, eşi, çocukları ve annesiyle 13 yılın ardından memleketi İdlib'e döndüklerini dile getirdi.

Yayladağı Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 21 yaşındaki Mehmet Süleyman ise Türkiye'ye 15 yaşındayken geldiğini anlattı.

Yaklaşık 6 yılın ardından hasret duyduğu memleketine dönmek üzere yola koyulduğunu belirten Süleyman, " Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, onu çok seviyorum. Türkler çok güzel insanlar, Suriye'de savaş bitti çok şükür, artık memleketimize gidiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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