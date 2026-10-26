Hatay Defne\'de işçi konteynerindeki yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı

Hatay Defne'de işçi konteynerindeki yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesindeki Çekmece Mahallesi'nde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde gece yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi, polis inceleme başlattı.
HATAY'ın Defne ilçesinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, geç saatlerde Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıktı. Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen konteynerde soğutma çalışması yapılırken, Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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