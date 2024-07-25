Hatay Güzelburç Mahallesi'nde 600 Kalıcı Konut İnşası Devam Ediyor

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 600 kalıcı konutun inşası devam ediyor.

Emlak Konut GYO tarafından mahallede yapımına başlanan konutlar, her blokunda 24 daire olacak şekilde toplam 25 blok halinde yükseliyor.

Çalışmalar kapsamında bazı blokların kaba inşaatı tamamlandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Hatay'da kalıcı konut inşasını sürdürdüklerini söyledi.

Hatay'da hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının her geçen gün arttığını belirten Masatlı, anahtarını teslim alan vatandaşların eskisinden daha iyi, güzel ve güvenli konutlarına yerleşmeye başladığını dile getirdi.

Güzelburç Mahallesi'nde de yerinde kentsel dönüşüm kapsamında 600 konutun inşasının hızla yükseldiğine dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"600 konutların inşaatında 18 metre ile 20 metre arası fore kazıklarla temelimizi atmadan önce zeminimizi sağlamlaştırdık. Akabinde de radye temel ile sağlam zemin üstüne tünel kalıp yöntemiyle inşaatımız tüm hızıyla sağlamlığı test edilmiş bir şekilde devam etmektedir. 2025 yılının ilk ayında 6 Şubat öncesinde ilgili alanda konutu olan hak sahiplerimize eskisinden daha güçlü zeminlere inşa edilmiş yeni ve güzel evlerini teslim etmiş olacağız."