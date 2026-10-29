Hatay\'da Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmura yakalanan Atatürk maketini 2. sınıf öğrencisi şemsiyesiyle korudu

Hatay'da Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmura yakalanan Atatürk maketini 2. sınıf öğrencisi şemsiyesiyle koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nun bahçesinde yapılan 29 Ekim kutlamasında yağmur yağmaya başladı. 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, okul bahçesindeki Atatürk maketinin ıslanmaması için şemsiyesini maketin üzerine tuttu. Telefon kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.
HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı.
YAĞMUR BAŞLAYINCA ŞEMSİYESİNİ MAKETE TUTTU
Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
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