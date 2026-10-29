Hatay'da Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmura yakalanan Atatürk maketini 2. sınıf öğrencisi şemsiyesiyle korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmura yakalanan Atatürk maketini 2. sınıf öğrencisi şemsiyesiyle korudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay\'da Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmura yakalanan Atatürk maketini 2. sınıf öğrencisi şemsiyesiyle korudu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nun bahçesinde yapılan 29 Ekim kutlamasında yağmur yağmaya başladı. 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, okul bahçesindeki Atatürk maketinin ıslanmaması için şemsiyesini maketin üzerine tuttu. Telefon kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı.

YAĞMUR BAŞLAYINCA ŞEMSİYESİNİ MAKETE TUTTU

Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıCep TelefonuKaradeniz29 EkimEğitimGüncelKumluHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
Korkunç kazada araç metrelerce uçtu Daha 21 yaşındaydı Korkunç kazada araç metrelerce uçtu! Daha 21 yaşındaydı
Marmara’da batan gemiden acı haber 10 mürettebat aranıyordu Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Cristiano Ronaldo’ya tarihi ödül En iyisi seçildi Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:28
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar
Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
08:32
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek açıkladı
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı
08:17
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
08:14
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
06:59
ABD’ye kaçan Bolsonaro kendisini “Brezilya’nın lideri“ ilan etti
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 10:00:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay'da Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmura yakalanan Atatürk maketini 2. sınıf öğrencisi şemsiyesiyle korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android