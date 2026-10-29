Hatay\'da Cumhuriyet Bayramı töreninde yağmura yakalanan Atatürk maketini 2. sınıf öğrencisi şemsiyesiyle korudu

HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı.

YAĞMUR BAŞLAYINCA ŞEMSİYESİNİ MAKETE TUTTU

Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.