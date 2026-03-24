Hataylı Depremzedeler Özbekistan'ı Ziyaret Etti
Hataylı Depremzedeler Özbekistan'ı Ziyaret Etti

24.03.2026 09:24
Hataylı depremzedeler, Özbekistan'da 5 gün boyunca tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Hataylı depremzedeler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetlisi olarak geldikleri ülkede 5 gün süren ziyaretlerini tamamladı.

Hatay'dan 20 Mart'ta havalanan özel uçakla Andican'a gelen 160 depremzede, daha sonra Semerkant ve Buhara şehirlerine geçerek buradaki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kafile, uçakla ziyaretin son durağı olan Özbekistan'daki Harezm vilayetinde yer alan Hive şehrine geçti. Havalimanında yerel yöneticilerce karşılanan depremzedeler için geleneksel müzik eşliğinde oyunlar sergilendi.

Ziyaretler kapsamında Ürgenç Devlet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliklerine katılan depremzedeler, burada kendilerine ikram edilen Özbekistan'ın geleneksel yemeklerini tattı.

Ürgenç Devlet Üniversitesi Özbek Filolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadıre Yangıbayeva, depremzedelerin davetli olarak ülkelerini ziyaret etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kalben birbirine çok yakın ülkeler olduğunu söyledi.

Deprem döneminde çok üzüldüklerini ve Hatay'dan gelenleri ağırlayarak onları mutlu etmek istediklerini anlatan Yangıbayeva, "Hatay'dan gelen misafirlerimizi görünce çok mutlu olduk. Onların gözündeki sevinci, mutluluğu görüp iki kez mutlu olduk. Bizim üniversitemiz küçük olsa da gönlü çok geniş. Her bölgenin özelliklerini, medeniyetini gösteren çok gösterilerimiz var. Medeniyetimizi, müziklerimizi, yemeklerimizi bir araya getirip Türk arkadaşlarımıza göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Yangıbayeva, bu ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Üniversite ziyaretinin ardından tarihi Hive şehrindeki İçan Kale (İç Kale) açık hava müzesini de gezen ziyaretçiler, tarihi yapılar hakkında bilgi aldı.

İki ülke arasındaki dayanışma vurgusu

Özbekistan ziyaretine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, bölgenin tarihi ve kültürel açıdan Türk milleti için önemli olduğunu ve birçok önemli ismin bu bölgeden çıktığını belirtti.

Topaloğlu, Özbekistan halkının misafirperverliğini bu ziyarette derinden hissettiklerini vurgulayarak, "Ziyaretimizin Özbekistan-Türkiye ilişkilerini daha da derinleştireceğini, iki ülke kardeşliğinin diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle beraber inşallah daha güzel bir safahata ulaşacağını, daha güzel bir fasıl açılacağını temenni ediyoruz. Bizlere gösterdikleri yakın ilgilerinden dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e, tüm yöneticilere ve onların nezdinde bize eşlik eden arkadaşlara, Özbekistan halkına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Harezm Vali Yardımcısı Batır Saidov ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti sırasında depremzedeleri ülkelerine davet ettiğini, kafilenin de bu vesileyle geldiğini anımsatarak, Türkiye ve Özbekistan'ın dostluğuna vurgu yaptı.

Ziyaretçilerin kendi ata topraklarına gelmiş gibi mutlu bir şekilde gezdiklerini dile getiren Saidov, tarihi bölgeleri gezen depremzedelerin milli yemekleri de tatma imkanı bulduklarını aktardı.

Özbekistan'da 5 gün süren ziyaretlerini tamamlayarak Ürgenç Havalimanı'na gelen Hataylı depremzedeler, özel uçakla Türkiye'ye hareket etti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:34:23.
