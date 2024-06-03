Hataylı depremzedeler evlerinin rezerv alanı ilan edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Hataylı depremzedeler evlerinin rezerv alanı ilan edilmesine tepki gösterdi

Hataylı depremzedeler evlerinin rezerv alanı ilan edilmesine tepki gösterdi

Hataylı depremzedeler, evlerinin rezerv alanı ilan edilmesine karşı bugün eylem yaptı. Vatandaşlar, evlerinin sağlam olduğunu ve çıkmayacaklarını belirterek, Hatay Valiliği'ne yürümek istedi. Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi. CHP Hatay Milletvekilleri de destek verdi. Depremzedeler, evlerine yaptıkları masrafları ve yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

03.06.2024 16:43
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(ANKARA)-Evlerinin bulunduğu yerler rezerv alanı ilan edilen Hataylı depremzedeler, bugün eylem yaptı. Bir vatandaş, "Ben şehit babasıyım, evimiz hasarlı değil... Evime 140 bin TL para masraf koydum, boyattım. Yapmayın etmeyin niye söylemediler. Ben bir emekli maaşıyla ne yaparım 10 bin TL ile" dedi.

Hataylı depremzedelerin rezerv alanları ile mücadelesi sürüyor. Antakya merkeze bağlı Saraykent Mahallesi'nde evlerinin rezerv alanı ilan edilmesine karşı vatandaşlar bugün eylem yaptı. Evlerinin sağlam olduğunu, çıkmayacaklarını belirten mahalleliler, Hatay Valiliği'ne yürümek istedi. Polis barikat kurarak depremzedelerin yürüyüşüne izin vermedi. CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur Hataylılara destek verdi.

Saraykent Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, "Ben borçlandım, harçlandım çocuklarımla niye şimdi çıkayım nereye gideyim" dedi.

Evinin hasarsız olduğunu ve deprem sigortası yaptırdığını söyleyen bir başka depremzede, "Evime DASK yatırdım geçen gün. Şimdi diyor ki bana 'evini boşalt' benim evim yok, yurdum yok, çocuklarımın evleri yok. Sen bana evini ver ondan sonra gel evimi yık. Niye oturtturdun beni o zaman" dedi.

Bir başka Hataylı ise "Benim evime az hasarlı diye bana konteyner vermediler. Ben gittim evime 400 bin lira para koydum. Benim çocuklarım, eşim İstanbul'da şu an da 15 bin TL para ödüyorum gelmişler bana diyorlar ki 'evini yıkacağız' hangi hakla" diye sitem ederken; bir çift ise evleneceklerini belirterek, "Her şeyimiz hazır eve eşyaları koyduk, evi yıkacağız diyorlar nereye gideceğiz" dedi.

Şehit babası olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise "Ben şehit babasıyım, evimiz hasarlı değil... Evime masraf 140 bin TL masraf koydum boyattım. Yapmayın, etmeyin niye söylemediler. Ben bir emekli maaşıyla ne yaparım 10 bin TL ile... Bunları daha önce söyleseydiniz biz hiçbir masraf koymazdık" diye tepki gösterdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım ise, "Yıkılan yerlere kazma vurulmuş mu? Etap etap gidin madem... Armutlu'da görelim sizi ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Şubat'ta 7 bin 400 konutun kurasını çekti ve  gitti arkasına bakmadan. Bizim 220 bin insanımız var konteyner kentte, 260 bine yakın ev ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hataylı depremzedeler evlerinin rezerv alanı ilan edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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