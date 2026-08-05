Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında





İstanbul Fatih’te bulunan Haydarhane Camii Haziresi’ndeki tarihi mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen 21 yaşındaki şüpheli İ.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

TARİHİ MEZAR TAŞLARINI KIRDI

İstanbul Fatih’teki tarihi Haydarhane Camii Haziresi’nde yaşanan olay sonrası polis ekipleri harekete geçti. İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan ve asırlık mezar taşlarına ev sahipliği yapan hazirede 31 Temmuz’da meydana gelen olayda, tarihi taşların tahrip edildiği saptandı.

KAMERA KAYITLARIYLA YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda, çevredeki güvenlik kameraları ve tanık beyanları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, hazireye giren bir kişinin yerdeki taşları fırlatarak tarihi mezar taşlarını kırdığı ve yapıya zarar verdiği netleştirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki şüpheli İ.D., polis ekiplerince 4 Ağustos günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" ile "Kamu Malına Zarar Verme" maddeleri kapsamında başlatılan adli tahkikat süreci devam ediyor.