Hayırsever Traktörünü Filistin için Bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayırsever Traktörünü Filistin için Bağışladı

Hayırsever Traktörünü Filistin için Bağışladı
24.02.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir hayırsever, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak üzere traktör ve ekipman bağışladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destek amacıyla bağışladı.

İlerleyen yaşı nedeniyle çiftçiliği bırakma kararı alan hayırsever, traktörünü satarak kutsal topraklara gitmeyi planladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle kararını değiştiren hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destekte bulunulması için İHH Çubuk Şubesine bağışladı.

Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, AA muhabirine, bağışçının, traktör, römork, pulluk ve çeşitli tarım ekipmanını vakfa teslim ettiğini söyledi.

Satıştan elde edilecek gelirin tamamının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, bağışlanan ekipmanın 250 ila 300 bin lira değerinde olduğunu aktaran Ateş, hayırseverin, "Gazze'de insanlar acı ve sıkıntı içindeyken kutsal topraklara gitmeyi ertelemek istiyorum. Traktörün ve ekipmanların satışından elde edilecek gelirin tamamını Gazze'deki kardeşlerimize göndermek istiyorum." diyerek bağış kararı aldığını belirtti.

Bağışın önemine işaret eden Ateş, "Bir köyümüzde yaşayan çiftçimizin dünyanın farklı bir köşesinde yaşananlara duyarsız kalmaması, vicdani bir duruş sergilemesi son derece kıymetlidir. Bu bağış, milletimizin mazlumlara karşı hassasiyetinin bir göstergesidir." dedi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Ankara, Güncel, Gazze, Tarım, Çubuk, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayırsever Traktörünü Filistin için Bağışladı - Son Dakika

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:48:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Hayırsever Traktörünü Filistin için Bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.