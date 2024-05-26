Hayrat İnsani Yardım Derneği Kütahya Temsilciliği Filistin\'e Destek Programı Düzenledi

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Hayrat İnsani Yardım Derneği Kütahya Temsilciliği tarafından Filistin'e destek için program gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, programda yaptığı konuşmada, derneğin faaliyetleri hakkın da bilgiler verdi.

Filistin'e ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya devam ettiklerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Devletimiz tarafından Filistin'e gönderilen 11 insani yardım gemisi içinde biz de dernek olarak sizlerin destekleriyle çok ciddi katkı sunuyoruz. Hayrat İnsani Yardım olarak 8 yılı aşkındır Gazze'de yerel kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zekat dağıtımından sağlık çalışmalarımıza, ramazan faaliyetlerimizden acil yardım faaliyetlerine kadar birçok çalışmayı yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Dernek olarak kurban faaliyetleri kapsamında da 32 ülkede kurban kesimimiz olacak. Gazze için ise Türkiye'den kurbanlarımızı kesip konserve haline getirerek oraya ulaştıracağız."

İsrail saldırıları altında bulunan Filistinlileri unutmamak ve onları unutturmamak için faaliyet düzenlediklerini belirten Derneğin Kütahya Temsilcisi Mustafa Said Köseler ise, "Bizlerin gayreti, kıyamete kadar devam edecek olan hak ile batılın savaşında safımızın belli olması içindir. Gazzeli masum kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi inşallah yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından öze bir anaokulunun anasınıfı öğrencileri gösteri sundu, Filistinliler için dua edil.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıdaki vatandaşın katıldığı program, katılımcıların Filistin'e bağışta bulunmasıyla sona erdi.