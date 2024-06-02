Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
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Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti

Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti

Hayvan, kadın, doğa ve çocuk hakları savunucuları, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' da içeren kanun teklifi hazırlığını İstanbul Yenikapı'da protesto etti.

02.06.2024 20:03  Güncelleme: 20:09
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Haber/Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL)- Hayvan, kadın, doğa ve çocuk hakları savunucuları, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının "uyutulmasını" da içeren kanun teklifi hazırlığını, İstanbul Yenikapı'da protesto etti. "Susma haykır, katliama hayır" sloganlarının yükseldiği mitingde konuşan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, "Ben 40 yaşına geldim, 18 yaşımdan beri bize 'bu işin bir çözümü' diye anlatıp duruyorlar. En sonunda hiçbir iş yapmadıkları için, hiçbir şey beceremedikleri için sokaktaki canlarımızın tümünün canına göz dikmiş durumdalar. İzin vermeyeceğiz. Öldüremezsiniz, müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayvan Hakları Kanunu'nda sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının "uyutulmasını" da içeren değişiklik hazırlığını protesto etmek için ülke genelinde miting, yürüyüş ve basın açıklamaları yapıldı. İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Adalet Mitingi'ne de çok sayıda vatandaş katıldı. Hayvanların toplanarak barınaklarda hapsedilmesi veya 'uyutulması' gibi uygulamalara kesinlikle karşı olduklarını dile getiren hayvanseverler, çeşitli sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Miting alanında konuşan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi temsilcileri, "Bizler hayvan katillerine karşı her alanda hukuki mücadelemizi sürdürmekteyken görevi yasayı uygulamak ve hayvanları korumak olan devleti karşımızda görmekten büyük bir utanç duyuyoruz. Hayvan hakları alanında bizi vicdanlı ve uygar bir toplum olmaya sevk eden 5199 sayılı yasa ne yazık ki uygulanmadı. Belediyelere, bakanlıklara ve adli makamlara yaptığımız şikayetler sonuçsuz kalmış, sorumsuzluk bir kartopu gibi büyüyerek kapımıza dayanana  dek yetkililer gözlerini kapamışlardır" ifadelerini kullandı.

"Ölümü gösterenlere sıtmaya razı olmayacağımızı söylemeye geldik"

Avukat Yasemin Babayiğit, "Gönül burada kutlama yapmak için bir araya gelelim isterdi ancak malumunuz ölümü gösterenlere sıtmaya razı olmayacağımızı söylemeye geldik. Siz yerel yönetimler 20 yılı aşkın süredir aşıla, kısırlaştır, rehabilite et, aldığın yere bırak yönündeki görevlerini yerine getirmedi ve bakımevi kurmadılar diye, bakanlık da belediyeleri denetleyip yaptırım uygulamadı diye hayvanların kontrolsüz üremesinin faturasını yaradandan ötürü sevdiğimiz yaratılanlara keserek 21. yüzyılın dünyasında vermediğiniz canı alma hakkını kendinizde görerek zaten yıllardır kamuoyuna yansıdığı üzere gayriresmi olarak öldürdüğünüz canlarımızı resmi olarak da öldürmenize müsaade etmeyecek, onları kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz" dedi.

"Sokak hayvanlarının değil bizi 20 yıldır tek başına yönetenlerin suçudur"

Mitingde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de şunları söyledi:

"Ben 40 yaşına geldim, 18 yaşımdan beri bize 'bu işin bir çözümü' diye anlatıp duruyorlar. En sonunda hiçbir iş yapmadıkları için, hiçbir şey beceremedikleri için sokaktaki canlarımızın tümünün canına göz dikmiş durumdalar. İzin vermeyeceğiz. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz ki o sokaktaki kedinin köpeğin değil, bütün başımıza gelenler bizi 20 yıldır tek başına yönetenin suçudur. Kanun arıyorlarmış, çözüm önerisi arıyorlarmış. Ben çözüm önerisini söyleyeyim; 2004 yılında çıkardığınız kanun 20 yıldır var orada. 5199 ne diyor? Alacaksın, aşılatacaksın, kısırlaştıracaksın, yerine bırakacaksın. Siz 20 yıldır ne yapıyorsunuz?

Meclis'teki araştırma komisyonunda o AKP'li vekiller de MHP'li vekiller de vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizler oy birliğiyle dedik ki; yapılacak şey net, kısırlaştırma seferberliği başlatacaksınız. Beş kuruş para ayırmadılar, hiçbir iş yapmadılar şimdi de öldüreceğiz diyorlar. Öldüremezsiniz, müsaade etmeyeceğiz"

Kaynak: ANKA

İstanbul, Çocuk, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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