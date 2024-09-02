Hayvan Hakları Yasası Yenikapı'da Protesto Edildi - Son Dakika
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Hayvan Hakları Yasası Yenikapı'da Protesto Edildi

Hayvan Hakları Yasası Yenikapı\'da Protesto Edildi

Temmuz ayında Meclis'te kabul edilen hayvan haklarıyla ilgili yasa, Yenikapı miting alanında toplanan hayvanseverler tarafından protesto edildi. Mitinge ünlü isimler de katıldı.

02.09.2024 12:11
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Temmuz ayında Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren hayvan haklarıyla ilgili yasa Yenikapı miting alanında toplanan hayvanseverler tarafından protesto edildi. Mitinge hayvanseverlerin yanı sıra Sertap Erener, Ajda Pekkan, Hande Yener, Mustafa Ceceli ve Seren Serengil gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Mitingde konuşan Ajda Pekkan, "Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Sıkıntılar, savaşlar yanı başımızda Filistin'deki tarifsiz acılar, kadın ve çocuk cinayetleri bunların vicdani yükleri ve üzüntüleri üzerine bir de maalesef ülkenin dört bir tarafında acımasızca katledilen masum hayvanlarımız eklendi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler" ifadelerini kullandı. Sertap Erener ise "Vicdanımızın sesiyle buraya geldik ve bu vicdanı duyan milyonlar oluğuna inanıyorum bu Türkiye'de. Bu doğduğumuz topraklar bunu hak etmiyor" dedi.

Binlerce hayvansever dün akşam saatlerinde Yenikapı miting alanında sokak hayvanları ile ilgili temmuz ayında Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren yasayı protesto etti. Hayvan hakları derneklerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine toplanan kalabalık, 'Köpeğime dokunma' yazılı pankartlar ile yasanın geri çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Mitinge çok sayıda hayvan sever, STK'lar, hayvan hakları derneklerinin temsilcileri, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri ile Sertap Erener, Ajda Pekkan, Hande Yener, Mustafa Ceceli ve Seren Serengil gibi çok sayıda ünlü katıldı. Miting alanına girişlerde oluşturulan polis barikatlarında vatandaşlar didik didik arandı. Yanlarında köpeklerini getiren hayvanseverler ise içeriye alınmadı.

'BU YASA MEDENİYETİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE, DOĞAMIZA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Mitingde konuşan Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Jale İyem "Biz yaşam hakkı savunucuları, biz Türk halkı bu yasayı kabul etmiyoruz. Bu yasa medeniyetimize, kültürümüze, binlerce yıllık geleneklerimize, doğamıza, doğru bildiklerimize ve tüm sevenlerimize yapılmış bir saldırıdır" dedi.

'YASANIN DEĞİŞMESİNİ DEĞİL, İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Bahtiyar Güner, "Ülkenin vicdanlı ve hür insanları, toplumda ötelenmiş mağdur edilmiş canlılarımızın hakkına saygı duyma çağrımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle söylemek istiyoruz ki bizler bu yasanın değişmesini değil, iptal edilmesini istiyoruz. Ana muhalefet partisi tarafından Anayasa mahkemesine yapılan başvuru ile biz göreceğiz ki bu ülkede hala yaşatmayı seçen, hala vicdanını ve hukuku dinleyen hakimler de var" şeklinde konuştu.

SANATÇILAR ŞARKILARINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN SÖYLEDİLER

Mitinge katılan sanatçılar da konuşma yaptı. Sertap Erener, "Burada kimse kimseyi zorlamadı. Vicdanımızın sesiyle buraya geldik ve bu vicdanı duyan milyonlar oluğuna inanıyorum bu Türkiye'de. Bu doğduğumuz topraklar bunu hak etmiyor" dedi.

'BU SESSİZ KULLARIN MARUZ KALDIĞI ŞİDDET VE EZİYET BİZİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ'

Sanatçı Ajda Pekkan ise, "Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Sıkıntılar, savaşlar yanı başımızda Filistin'deki tarifsiz acılar, kadın ve çocuk cinayetleri bunların vicdani yükleri ve üzüntüleri üzerine bir de maalesef ülkenin dört bir tarafında acımazımca katledilen masum hayvanlarımız eklendi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler. Hayatını kaybeden masum insanlarımız için nasıl perişan oluyorsak, bize Allah'ın emaneti olan bu sessiz kullarında maruz kaldığı şiddet ve eziyet bizi yaşanmaz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Sanatçılar konuşmalarının ardından şarkılar söyledi. Miting daha sonra olaysız şekilde son buldu.

Kaynak: DHA

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