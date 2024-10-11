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Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Vahşet

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöp torbalarında 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü bulundu.

11.10.2024 15:48
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü olarak bulundu. Hayvanların iğneyle zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, hayvanseverler rehabilitasyon merkezine gitti.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti. Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi. 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddia edildi. Haberi alan hayvanseverler ve belediye yetkilileri de merkeze gitti.

Bölgeye giden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi'ni konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ederek, "Özellikle Gebze Belediye Başkanı'nın çıkıp bu konuda açıklama yapması lazım. Bunun Gebze'ye yakışmadığını, bir vahşet olduğunu düşünenlerdenim. Yetkililerin en acil şekilde çıkıp açıklama yapması lazım" dedi.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Vahşet
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Vahşet - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi:
    Onay veren veteriner hakkında kötü şeyler düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
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