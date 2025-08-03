Hazar Gölü Sıcaklar Kaçış Noktası

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, kendine has doğası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle bunaltan sıcaklarda serinlemek isteyen tatilcileri ağırlıyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridi ile ilgi gören Hazar Gölü, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği tatil mekanları arasında yer alıyor.

Kavurucu sıcakların yaşandığı bölge illerinde hem tatil yapmak hem de serinlemek isteyenler, rotasını Hazar Gölü'ne çeviriyor.

Kimi yaz tatilini geçirmek kimileri de hafta sonu iznini değerlendirmek için Hazar Gölü'nün yolunu tutarken, göle gelenler plajda vakit geçirip tekne turlarına katılarak tatilin keyfini çıkarıyor.

Hazar Gölü bu yaz da çevresinde bulunan kamu ve özel sektöre ait otel, misafirhane, apart otel, pansiyon ve kamp alanlarıyla ziyaretçilerle doldu.

Göl kıyısındaki tesislerden birinin işletmecisi Mehmet Bahçeci, AA muhabirine, misafirlere konforlu bir tatil imkanı sunduklarını söyledi.

Bahçeci, "Hazar Gölü'nde Türkiye'nin dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Sıcakların artmasıyla yoğun bir ilgi var. Gölümüz sodalı olduğu için hızlı bronzlaşmak isteyenlerin de tercihi oluyor. Bu yıl beklentimizin üstünde ziyaretçi var. Gelen misafirlerimizin buradan çok mutlu ayrıldıklarına şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından misafirlerimiz var. Havaların ısınmasıyla tesislerimizde yer kalmıyor." dedi.

Gelmek isteyenlere en az bir hafta önceden rezervasyon yaptırmalarını önerdiklerini ifade eden Bahçeci, Hazar Gölü'nün bunaltıcı sıcakların etkili olduğu bölge illerinde yaşayanlar için adeta uğrak nokta olduğunu belirtti.

Bahçeci, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçilerin yanı sıra gurbetçilerin de yoğunluk oluşturduğunu dile getirerek, "Hazar Gölü'nün kıyılarında çok çok güzel koylarımız ve işletmelerimiz var. Piknik alanlarımızda ve plajlarda günlük yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyoruz." diye konuştu.

"Çok güzel bir sahili var"

Bingöl'den gelen Fırat Şeyhanoğlu, bu yaz tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini söyledi.

Çalıştıkları için uzak illere gidemediklerini anlatan Şeyhanoğlu, şöyle konuştu:

"Burası bizim için bir nimet. Çok güzel bir sahili var. Çeşitli su sporları yapılıyor. Ailece rahat gönül rahatlığıyla gelinebilecek bir yer. Geldiğime çok memnunum. İlk defa geldim. Bundan sonra sürekli geleceğim."

Almanya'dan gelen Yalçın Dinç ise Elazığ'da böyle bir yerin olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Burayı beğendiğini, ortamın çok güzel olduğunu ifade eden Dinç, ailece güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Yusuf Güneş de bölgede sıcaklığın 40-45 derece düzeyinde olduğunu belirterek, "Zamanımız olmadığı için Ege ve Akdeniz tarafına gidemiyoruz. Hazar Gölü'nün Akdeniz'den farkı yok, gayet güzel herkesin gelip eğlenebileceği bir yer. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Trabzon'dan gelen Barış Öztürk de arkadaşlarıyla bölgeyi gezdiklerini dile getirerek, "Doğu'nun gerçekten gezilecek çok yeri var. Hazar Gölü de çok güzel. Ailenizi de rahatlıkla getirebileceğiniz bir yer." ifadelerini kullandı.