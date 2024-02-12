Hazar Gölü sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı
Doğu'nun Akdeniz'i Hazar Gölü, sis tabakası ile kaplandı
ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan ve yer yer görüş mesafesini 3 metreye kadar indiren sis, güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölünde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. İlçe merkezi sis denizinde kaybolurken, dron ile çekilen görüntüler görsel şölen oluşturdu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sis etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşüren sis, 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağında kısmen etkili oldu. Güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte Hazarbaba Dağı ortaya çıkarken Sivrice ilçesi ve içerisinde bulunan Hazar Gölü sis denizinde kayboldu. Dron ile havadan görüntülenen sis, görsel şölen oluşturdu. Kayak yapmak için Hazarbaba Dağına gelen vatandaşlar karın olmaması sebebiyle sis ile oluşan manzarayı izleyerek o anları cep telefonlarına kaydetti.
Elazığ'da bulunan Hazarbaba Kayak merkezinde olduklarını belirten Uğur Öz, "Arkadaşlarla kaymak için geldik ama maalesef kar yok. Biz de burada oluşan sisi izliyoruz. Çok güzel bir manzarası var. Hazar Gölü şuan da sis ile kaplı ve çok güzel bir manzara oluşturmuş" dedi.
Hazarbaba Kayak merkezine geldiklerini belirten Onur Ulucan, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağındayız. Kayak tesisinde kar olmadığı için gezmeye geldik. Hazar Gölü komple sis ile kaplanmış durumda. Bizde sisle kaplanan Hazar Gölünün fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdik" diye konuştu.
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