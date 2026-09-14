Henan'daki Queshan ilçesi yılda 400 bine yakın keman üretiyor - Son Dakika
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Henan'daki Queshan ilçesi yılda 400 bine yakın keman üretiyor

Henan\'daki Queshan ilçesi yılda 400 bine yakın keman üretiyor
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Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhumadian kentine bağlı Queshan ilçesinde keman üretim sektörü, memleketlerine dönen keman yapım ustalarının katkısıyla hızla gelişiyor. İlçe, ülkedeki orta ve üst segment keman ile ilgili ürünlerin yüzde 80'inden fazlasını karşılarken yılda 400.000'e yakın keman üretiyor.

ZHENGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhumadian kentine bağlı Queshan ilçesinin keman üretim sektörü hızla gelişiyor.

Son yıllarda memleketlerine dönen yetenekli keman yapım ustaları, Queshan'da faaliyete başlayarak sektöre ivme kazandırdı.

Çin'de üretilen orta ve üst segment keman, viyola, viyolonsel, kontrbas ve keman aksesuarlarının yüzde 80'inden fazlasını, yılda 400.000'e yakın keman üreten Queshan karşılıyor. Queshan'da üretilen keman ve ilgili ürünlerin büyük bölümü İtalya, ABD, Fransa ve Almanya gibi uluslararası pazarlara ihraç ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi, Güncel, Henan, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Henan'daki Queshan ilçesi yılda 400 bine yakın keman üretiyor - Son Dakika

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